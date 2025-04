Boa causa: Deputado Gutierres Torquato destina recursos para a Liga Feminina de Prevenção e Combate ao Câncer de Gurupi

Por Redação

Na tarde desta quinta-feira (24), durante a Feira Agro 360, realizada no município de Peixe (TO), o deputado estadual Gutierres Torquato anunciou a destinação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 50 mil à Liga Feminina de Prevenção e Combate ao Câncer, com sede em Gurupi. A iniciativa representa um importante gesto de cuidado e respeito com as mulheres tocantinenses que enfrentam a luta contra o câncer.

Como presidente da Frente Parlamentar do Agro, Gutierres destacou a importância de eventos como o Agro 360, que promovem o desenvolvimento tecnológico e a inovação no setor agropecuário, além de fortalecerem quem vive e trabalha no campo. O parlamentar aproveitou a ocasião para reafirmar seu compromisso com ações sociais que impactam diretamente a vida da população.

“Apoiar a Liga Feminina é reconhecer o valor e a força das mulheres tocantinenses. Este recurso é uma forma de contribuir com quem dedica sua vida ao cuidado do próximo, especialmente num momento tão delicado como o enfrentamento ao câncer”, declarou Gutierres.

A Liga Feminina realiza um trabalho essencial de acolhimento, prevenção e suporte a pacientes oncológicas, e a verba será utilizada para reforçar os serviços prestados pela instituição, que incluem atendimentos médicos, exames, ações educativas e distribuição de kits de apoio.

A presença do deputado no evento e o anúncio do recurso foram celebrados por representantes da Liga e lideranças locais. A entrega simbólica da emenda foi marcada por um momento de emoção e reconhecimento ao trabalho voluntário desenvolvido por mulheres que fazem a diferença na vida de tantas famílias.

“Estamos juntos por um Tocantins mais humano e solidário”, afirmou o deputado.