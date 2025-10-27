Campanha Outubro Rosa – 2025 é divulgada em Cariri do Tocantins com ação da Secretaria Municipal de Saúde

Por Redação

Com o objetivo de intensificar a divulgação da campanha Outubro Rosa – 2025, a Prefeitura de Cariri do Tocantins, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, juntamente com a Diretoria de Atenção Primária, realizou na sexta-feira, 24/10, uma tarde especial com atendimentos diversos para todas as mulheres caririenses.

O Outubro Rosa é uma campanha mundial que ocorre durante todo o mês de outubro, direcionada à conscientização sobre os cuidados com a saúde feminina, com foco principal na importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, incluindo também o câncer do colo do útero.

Para a divulgação da campanha, a Secretaria Municipal de Saúde ofertou atendimentos como: Coleta de Citologia, Exame Clínico das Mamas, Consultas de Enfermagem, Consultas Médicas, Ultrassonografias, Solicitação de Mamografia e teste rápido para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).

Todos os atendimentos foram realizados na Unidade de Saúde da Família (USF) Manoel Pedro Pires Filho, e ainda incluiu Atendimento Odontológico, Atualização Vacinal, Avaliação Nutricional, Atendimento Psicológico, serviços do Peso Bolsa Família, orientações sobre Vigilância em Saúde, além de sessões de Massoterapia e Auriculoterapia.

Também prestigiaram a divulgação da campanha o prefeito Tetin, a primeira-dama Ana Paula Carvalho e o secretário municipal de saúde Leandro Evaristo, que no decorrer da ação realizaram a entrega de brindes para as mulheres presentes no local, contempladas por meio da realização de sorteios.

“Enquanto gestor darei todo o meu apoio e suporte na realização de campanhas importantes como esta, pois a Secretaria Municipal de Saúde juntamente com cada um dos servidores envolvidos executa esta ação com excelência, a fim de garantir o melhor atendimento e cuidado com a saúde de cada uma de vocês aqui presente”; disse o prefeito Tetin.

Na oportunidade, a primeira-dama Ana Paula Carvalho falou sobre a importância em cuidar da saúde. “Estou feliz em ver tantas mulheres que vieram em busca de priorizar a sua saúde, pois devemos amar nosso corpo e zelar para que tenhamos uma qualidade de vida cada vez melhor não apenas durante a campanha, mas todos os dias do ano”; completou.