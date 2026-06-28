Arraiá Cultural reúne estudantes em grande celebração de encerramento do semestre letivo em Cariri

Da Redação

A manhã deste sábado, 27, foi marcada por muita cultura, tradição e alegria na Escola Municipal de Tempo Integral Divina Ribeiro Borges. Promovido pela Prefeitura de Cariri, por meio da Secretaria Municipal de Educação, o Arraiá Cultural reuniu todas as turmas da unidade em uma grande celebração de encerramento das atividades do primeiro semestre letivo.

Com apresentações de danças típicas, músicas juninas, comidas tradicionais e uma programação preparada pelos estudantes e equipe escolar, o evento valorizou as manifestações culturais brasileiras e proporcionou um momento de integração e confraternização no ambiente escolar.

Presente no evento, o prefeito Tetin destacou que investir na educação também é promover ações que preservam a cultura e enriquecem a formação dos estudantes.

“É uma alegria ver nossa escola cheia de vida, com nossos estudantes demonstrando talento e orgulho das nossas tradições. A educação vai muito além da sala de aula. Esses momentos fortalecem valores e mostram o compromisso da nossa gestão em oferecer uma educação de qualidade, humana e que valoriza a cultura do nosso povo.”, afirmou o prefeito.

A secretária municipal de Educação, Micheline Almeida, ressaltou que a ação faz parte do calendário escolar e representa um momento de celebração após um semestre de muito trabalho e aprendizado.

“O Arraiá Cultural é uma oportunidade de preservar nossas tradições e, ao mesmo tempo, proporcionar aos estudantes experiências que contribuem para sua formação integral. Encerramos este semestre com gratidão pelo trabalho desenvolvido nas escolas e com a certeza de que atividades como esta tornam o processo de ensino e aprendizagem ainda mais significativo.”, destacou a secretária.

Mais do que uma festa junina, o Arraiá Cultural reafirmou o compromisso da gestão municipal com uma educação que une conhecimento, cultura e valorização das tradições, encerrando o semestre letivo de forma festiva e fortalecendo a identidade cultural dos estudantes.