Cariri do Tocantins recebe selo nacional de excelência em assistência social

Por Redação

A Prefeitura de Cariri do Tocantins, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, conquistou o Selo do Fundo Nacional de Assistência Social – edição 2025, reconhecimento concedido às cidades que se destacam pela gestão eficiente, transparência e fortalecimento das políticas sociais.

O selo reafirma o compromisso da gestão municipal com ações que promovem proteção social, inclusão e dignidade, especialmente às famílias em situação de vulnerabilidade. O resultado é fruto do trabalho integrado de toda a equipe da assistência social, que atua diariamente no planejamento e execução de programas e projetos voltados ao bem-estar da população.

A secretária municipal de Assistência Social, Ana Paula Carvalho, ressaltou a importância da conquista.

“Esse reconhecimento é fruto do empenho e dedicação de cada servidor. Ele nos motiva a seguir trabalhando com responsabilidade e cuidado com nossa população”, disse.

O prefeito Tetin também parabenizou os servidores e o município. “É uma honra ver Cariri se destacando nacionalmente. Parabenizo toda nossa equipe pela dedicação e compromisso com políticas públicas que transformam vidas. Seguimos com esse compromisso, elevar nossos serviços, garantindo mas qualidade de vida para a nossa comunidade”, afirmou.

Com mais essa conquista, Cariri consolida-se como referência em assistência social, reforçando seu compromisso com uma cidade mais justa e humana para todos.