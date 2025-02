Carnaval de 2025 de Gurupi terá apresentações da Glow Produções

O grande sucesso do Carnaval de Gurupi de 2023 e 2024 retoma com força total em 2025! Nesta que será a maior edição do evento, está confirmada a participação da Glow Produções, que promete um verdadeiro show à parte na festa de momo.

Por Redação

Neste ano, o grupo estará na avenida as cinco noites, apresentando espetáculos distintos no maior Carnaval do Norte do Brasil.

Na primeira noite, o público vai curtir o “Cyber Glow”, um show com personagens futuristas que levarão os foliões a uma viagem pelo tempo, trazendo um Carnaval tecnológico e cheio de inovação.

Na segunda noite, o espetáculo “Encantos da Natureza” trará a magia dos elementos naturais para a avenida. Criaturas encantadas, seres místicos e forças da natureza se unirão em uma apresentação repleta de cores, danças e performances que celebrarão a conexão entre o homem e o planeta.

A terceira noite será marcada pelo show “Reflexos da Folia – Os Espelhados”, onde o brilho do Carnaval nunca foi tão fascinante. Com figurinos espelhados que refletem a energia da festa, esta noite promete um espetáculo fascinante, em que cada movimento ilumina a alegria do público.

Na penúltima noite, o espetáculo “Neon Vibes” será uma explosão de cores. O neon ilumina o show em uma experiência sensorial única, repleta de performances cheias de energia, dança e muita vibração.

Para fechar com chave de ouro, a última noite trará a “Apoteose Glow”, uma celebração épica que reunirá os melhores momentos das noites anteriores. Um verdadeiro encontro de brilho, emoção e surpresas para um espetáculo final inesquecível.

E a criançada também terá um espaço especial na programação. Durante três dias – sábado, domingo e segunda-feira – o grupo apresentará espetáculos voltados para o público infantil, com personagens lúdicos, super-heróis, seres do universo candy e artistas circenses. As matinês acontecerão a partir das 15h, no Parque Mutuca, garantindo muita fantasia, alegria e diversão para os pequenos foliões.

A secretária municipal de Cultura e Turismo, Liliane Pagliarini, destacou a empolgação em torno do evento e a importância da participação da Glow Produções no Carnaval de Gurupi. “O público aprovou a presença da Glow nas edições passadas e neste ano não poderia ser diferente. Eles trazem uma magia especial para a festa e prometem um show ainda mais encantador para 2025”, concluiu a secretária.

Texto: Heliana Oliveira – Secom Gurupi

Fotos: Arquivo Secom/ Lino Vargas