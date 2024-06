Celebrando o Amor: Casamento Comunitário realiza sonhos em Jaú do Tocantins

Por Redação

Na noite mágica de sexta-feira, 14 de junho, o município de Jaú do Tocantins foi palco de uma cerimônia inesquecível, onde 16 casais realizaram o sonho da formalização de suas uniões. O evento, repleto de emoções e felicidade, ocorreu em Novo Horizonte e foi organizado pelo Instituto Gratidão Tocantins, sob a dedicada coordenação da Dra. Aline Moreira, juntamente com o apoio do Deputado Gutierres Torquato.

A celebração, esperada com grande entusiasmo pela comunidade, foi o resultado de um pedido especial da advogada e pré-candidata a Prefeita, Maria Mendes. Em um ambiente decorado com elegância e carinho, os casais trocaram votos e selaram seus compromissos, cercados por amigos, familiares e moradores locais que compartilharam deste momento de extrema alegria.

A Dra. Aline Moreira expressou sua satisfação ao ver os casais concretizando seus sonhos. “Este evento é uma prova viva de que, quando nos unimos, podemos realizar sonhos e transformar vidas”, declarou emocionada. O Deputado Gutierres Torquato também destacou a importância de iniciativas como esta, que fortalecem os laços sociais e comunitários.

Maria Mendes, idealizadora do pedido para a realização do casamento comunitário, foi aplaudida pelo seu gesto nobre e sua dedicação à comunidade. “Ver a felicidade estampada no rosto de cada casal aqui presente é uma realização pessoal imensa. Continuarei trabalhando pelo bem-estar dos nossos cidadãos”, afirmou Maria Mendes.



A noite terminou em festa, com música, dança e muita comemoração, tornando-se um marco na história de Jaú do Tocantins. Para os recém-casados, este foi apenas o início de uma nova e emocionante jornada juntos.

A cerimônia não foi apenas uma celebração de amor, mas também um símbolo de união e solidariedade, mostrando que a comunidade de Jaú do Tocantins valoriza e apoia seus membros em todos os momentos importantes de suas vidas.