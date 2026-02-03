Chuvas excepcionais em Gurupi superam 200 mm em duas horas e Prefeitura destaca cronograma de obras de drenagem após período das chuvas

Por Wesley Silas

Gurupi vem registrando um volume de chuva considerado excepcional neste início de ano. Somente no início da noite desta segunda-feira (02), o município acumulou mais de 200 milímetros em aproximadamente duas horas, índice já observado em outro episódio recente de precipitação intensa. A média histórica em duas chuvas com esse volume coloca o período chuvoso entre os mais severos já registrados na cidade.

Diante do grande acumulado de água e dos riscos de alagamentos, a Prefeitura de Gurupi adotou medidas para reduzir os impactos à população, com foco nas regiões do bairro Mutuca e da Guaporé, áreas que concentram importantes obras de infraestrutura e drenagem.

No Mutuca, 11 obras foram contratadas no ano passado. Uma já foi concluída e as demais estão em andamento. As frentes de trabalho sofreram paralisações temporárias por causa das chuvas, mas a retomada está prevista para o início de março, ao término do período mais crítico. Entre as ações já executadas, a Prefeitura destaca a recuperação de uma represa e a construção de um jardim de chuvas, estrutura projetada para reter e infiltrar parte da água, reduzindo o volume que escoa para as vias.

Outra intervenção central é a troca do sistema de drenagem do bairro. As antigas manilhas estão sendo substituídas por tubos de maior diâmetro, com a instalação de mais de 1.000 aduelas, o que deve ampliar a capacidade de escoamento e aumentar a durabilidade da rede pluvial.

Na região da Guaporé, está prevista a construção de uma travessia elevada, ligando o centro ao bairro Novo Horizonte. A obra, que também foi suspensa temporariamente pelas condições climáticas, será retomada seguindo o mesmo cronograma de retomada das frentes de infraestrutura.

A administração municipal afirma que as intervenções buscam reduzir alagamentos, proteger moradias e garantir maior segurança para quem vive e circula nas áreas mais afetadas pelas chuvas intensas. Novas atualizações sobre o andamento das obras serão divulgadas pela Prefeitura de Gurupi à medida que os serviços avançarem.