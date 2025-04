Com amor e compromisso pelos idosos, vereadora Marílis é reconhecida nacionalmente com troféu da UVB

Na última quinta-feira (24), durante a XXIV Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais — a maior mobilização legislativa municipalista da América Latina —, a vereadora Marílis Fernandes (PDT) recebeu o Troféu Destaque Nacional, promovido pela União dos Vereadores do Brasil (UVB). A honraria é um reconhecimento ao seu projeto “Mais Saúde”, que há mais de quatro anos transforma a vida de centenas de idosos em Gurupi.

Por: Eloina Matos – Assessoria de Imprensa

A premiação é entregue a parlamentares que desenvolvem ações de grande impacto social em seus municípios. Neste ano, 122 projetos foram inscritos por vereadores de todo o país, e 85 foram classificados. Entre eles, o projeto da vereadora Marílis ganhou destaque pela sua abordagem completa: promove o cuidado com o bem-estar físico, emocional e social de mais de 230 idosos, oferecendo atenção, acolhimento e qualidade de vida à população da melhor idade.

Ao receber o troféu, Marílis dedicou a conquista a todos os envolvidos no projeto. “Recebo com muita gratidão a Deus, à minha equipe e com imensa satisfação esse troféu, pois é fruto de um trabalho feito com amor e responsabilidade. Dedico essa conquista aos mais de 230 idosos atendidos. Esse reconhecimento mostra que o Legislativo pode e deve ser protagonista de ações transformadoras na vida da população”, declarou.

A entrega do troféu aconteceu em Brasília, durante a programação oficial da Marcha dos Legislativos, evento que reúne representantes de Câmaras Municipais de todo o Brasil com o objetivo de debater políticas públicas, buscar recursos e fortalecer o papel do vereador como agente de mudança em seu município.

Com esse reconhecimento, a vereadora Marílis reafirma seu compromisso com o cuidado com as pessoas e com um mandato voltado para a saúde, a dignidade e o respeito.

O projeto “Mais Saúde” segue como exemplo de política pública eficaz e humanizada, que inspira ações em outras cidades e reforça o papel essencial do legislador municipal.