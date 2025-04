Com planejamento, Josi Nunes vem transformando a vida dos gurupienses em uma gestão inovadora e humanizada

A administração de Josi Nunes em Gurupi tem se destacado por seu enfoque inovador e humanizado, refletido em transformações significativas na cidade. Orientada pela visão de que governar é sinônimo de cuidar, a prefeita toma decisões que priorizam o bem-estar da comunidade.

Por Redação

Para Josi Nunes, governar é sinônimo de cuidar. Cada decisão tomada pela prefeita de Gurupi, cada obra entregue e planejada, e cada projeto iniciado tem um único propósito: melhorar a vida das pessoas. Em Gurupi, o desenvolvimento histórico e jamais visto em toda a história da cidade, chegou com planejamento, mas, acima de tudo, com sensibilidade e empatia.

“Antes de qualquer decisão que tomo, sempre me pergunto se isso vai melhorar a vida das pessoas. “Gerir uma cidade é pensar no coletivo, é trabalhar com amor pelas famílias que vivem aqui. Nada faz sentido se não for para transformar vidas e é o que tenho feito durante toda minha trajetória na vida pública”, afirma a prefeita.

A gestão de Josi tem como base o bem-estar da população. A regularização fundiária, por exemplo, está trazendo segurança para milhares de famílias que hoje têm orgulho de dizer que a casa onde vivem é, de fato, sua e de ‘papel passado’.

Já os incentivos para atrair novas empresas e fortalecer os empreendedores locais abriram caminhos para mais emprego e renda, garantindo dignidade e esperança para muitos lares. De 2021, início da primeira gestão de Josi Nunes, até fevereiro de 2025, foram gerados 4.683 empregos em Gurupi, comprovando que a cidade segue no caminho certo. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego.

Outro exemplo de cuidado com a qualidade de vida é a construção e revitalização de praças e áreas de lazer, onde crianças brincam em segurança, jovens praticam esportes e as famílias se encontram. Com a ampliação da infraestrutura viária, o ir e vir ficou mais fácil e seguro, contribuindo para a mobilidade urbana e o dia a dia de quem trabalha, estuda e cuida da casa.

“A gente cuida das ruas, mas também cuida de quem anda por elas. As obras que fazemos são para a cidade, mas principalmente para quem vive nela”, diz Josi.

Investimentos estratégicos

Entre as grandes obras de infraestrutura estão a Via da Integração Governador Siqueira Campos, conta com pista dupla e conecta Gurupi de Leste a Oeste, tornando mais fácil acessar os dois lados da cidade. O investimento é de R$ 9,5 milhões e 80% da obra foi entregue à população. Na parte da pavimentação e recapeamento de ruas e avenidas, são mais de 270 quilômetros, abrangendo aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) e microrrevestimento, e 60 bairros atendidos.

A saúde também recebeu atenção especial com a reforma de unidades, aquisição de novos equipamentos e atendimento humanizado. A educação não ficou para trás, com a reforma de escolas e o anúncio da construção de novas escolas e creches, garantindo espaços mais adequados para que as crianças aprendam, brinquem e se desenvolvam. Os recentes anúncios abrangem as construções de um Centro de Educação Infantil (CMEI) no Setor Campo Belo e uma nova escola de Ensino Fundamental no Jardim dos Buritis. Juntas, as obras somam R$ 13,7 milhões em investimentos.

E quando o assunto é cuidado, a gestão se faz ainda mais presente. Famílias com crianças atípicas, idosos, mães e mulheres em situação de vulnerabilidade recebem atenção contínua. Até os animais passaram a ter mais proteção, porque o compromisso com a vida é para todos.

Programas como o Prefeitura nos Bairros leva serviços diretamente às comunidades, aproximando o poder público das pessoas. “A gente sai do gabinete, vai para os bairros, escuta, acolhe e resolve. Isso é gestão de verdade”, reforça a prefeita.

Por trás de cada ação de Josi Nunes está o mesmo sentimento: o de que Gurupi é feita de gente, e que cuidar das pessoas é a principal missão de quem escolheu servir.

“Cada passo que damos é para garantir que a nossa cidade seja um lugar onde todos tenham mais dignidade, mais oportunidades e, acima de tudo, mais qualidade de vida”, finalizou.