Criança de três anos é encontrada morta após dormir com febre, polícia investiga caso

O caso aconteceu por volta das 23h30 desta segunda-feira (12), em uma casa no setor Pouso Alegre. De acordo com a PM, ao chegarem no local, encontraram o Comando do Policiamento da Unidade (CPU) e uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que constatou a morte da criança.

Uma prima do pai do menino disse aos agentes militares que a criança estava febril durante o dia e não havia se alimentado por algumas horas e estava dormindo com a irmã de cinco anos.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que as circunstâncias da morte do menino são investigadas pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e Vulneráveis (DEAMV — Paraíso do Tocantins).