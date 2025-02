Crise nas prefeituras: Prefeitura de Aurora cancela carnaval para pagar dívidas e investir na infraestrutura da cidade

Débitos deixados por gestão anterior somam mais de R$ 1,7 milhão, segundo o município

Por Redação

A Prefeitura Municipal de Aurora do Tocantins anunciou, nesta quinta-feira, 20, que não realizará festa pública de carnaval na cidade. Segundo o município, a decisão levou em consideração a situação em que os cofres públicos foram deixados pela gestão anterior: um déficit de mais de R$ 1,7 milhão. Além disso, a frota de veículos do município e os prédios públicos também estavam em péssimas condições.

Entre os débitos atrasados estavam os repasses ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), referentes aos descontos dos segurados dos meses de novembro, dezembro e do 13º salário, somando R$ 376.330,33. Pagamentos da assessoria contábil, da estrutura de festas realizadas em anos anteriores e da aquisição de peças para veículos, combustível e até supermercado também não estavam sendo realizados, resultando em mais R$ 427.894,11 de dívida, entre outras pendências financeiras.

Segundo o município, a frota municipal, incluindo a escolar, máquinas agrícolas e outras estava completamente sucateada. Além disso, havia problemas na infraestrutura de todos os prédios públicos, obras paralisadas por falta de recursos e a população estava sem a devida assistência de saúde por questões estruturais e de falta de medicamentos na farmácia da Unidade Básica de Saúde Dona Enite.

Para o prefeito Edson Neiva (MDB), neste momento, a prioridade é regularizar a situação fiscal e garantir a prestação de serviços considerados essenciais. “Do jeito que recebemos o município, não seria possível iniciar o ano letivo com transporte escolar para nossos alunos da zona rural, as pessoas doentes continuariam saindo do postinho sem os remédios que precisavam por causa do desabastecimento da farmácia, isso sem falar, por exemplo, que todos os aparelhos de ar-condicionado de todas as repartições públicas estavam quebrados e de tantos outros problemas deixados”, declarou.

O gestor disse ainda que lamenta a necessidade de cancelar as festividades de carnaval, mas acredita que no próximo ano a situação não deve se repetir.