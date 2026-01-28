Curso de Direito da UnirG recebe conceito máximo e é recredenciado por mais cinco anos

Por Redação

Com a nota máxima, o curso de Direito da Universidade de Gurupi – UnirG foi recredenciado por mais cinco anos pelo Conselho Estadual de Educação (CEE). O Parecer nº 325/2025 foi publicado no Diário Oficial do Estado do Tocantins (edição nº 6.949), em 9 de janeiro. Na avaliação, o curso obteve conceito 5, a maior nota em uma escala de 1 a 5, desempenho que atesta a excelência da formação oferecida pela Instituição.

O curso apresenta uma proposta pedagógica voltada ao desenvolvimento de competências conceituais, humanas e técnicas, o curso forma profissionais preparados para atuar de maneira ética e comprometida com o desenvolvimento regional, a economia e a responsabilidade social.

A reitora da UnirG, Dra. Jaqueline Ribeiro, destacou o significado da conquista para a comunidade acadêmica. “Esse resultado me toca profundamente; fui aluna do curso de Direito, tornei-me professora e hoje, como reitora, celebro com orgulho o conceito 5. É a confirmação de uma história construída com dedicação, pessoas comprometidas e amor pela educação. Um reconhecimento que honra nosso passado e fortalece nosso futuro”, destacou a reitora.

Avaliação

A avaliação externa in loco foi realizada no campus de Gurupi nos dias 19 e 20 de agosto do ano passado. Durante a visita, a comissão do CEE promoveu reuniões e entrevistas com gestores, docentes e acadêmicos. Além de analisar documentos institucionais e acadêmicos, como o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), o Projeto Pedagógico do Curso (PPC), relatórios de gestão, dados da Comissão Própria de Avaliação (CPA), registros no sistema e-MEC, documentos normativos e arquivos físicos e digitais.

Também foram vistoriados os ambientes de prática e a estrutura física da Instituição, incluindo salas de aula, laboratórios, biblioteca e demais espaços necessários ao funcionamento do curso.

Criado em 31 de maio de 1985, o curso de Direito da UnirG foi reconhecido pela Portaria Ministerial nº 1.317, de 31 de julho de 1991. Desde então, consolidou-se como referência na formação jurídica na região sul do Tocantins.