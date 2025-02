Deputada cobra manutenção da TO-280 entre São Valério e Natividade

Por Redação

A deputada estadual Professora Janad Valcari (PL), apresentou um requerimento na Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins (Aleto), solicitando ao Governador do Estado a realização de obras emergenciais na rodovia TO-280, no trecho entre os municípios de São Valério e Natividade.

O pedido destaca a importância da rodovia para a mobilidade da população e o desenvolvimento econômico da região, uma vez que é um corredor essencial para o transporte de mercadorias, acesso a serviços essenciais e deslocamento diário dos moradores. Segundo a parlamentar, o trecho encontra-se em condições precárias, com buracos, erosões e falta de sinalização, o que tem causado diversos acidentes e dificuldades no tráfego.

“A situação da TO-280 afeta diretamente o escoamento da produção agrícola, o transporte escolar e o acesso da população a serviços de saúde e comércio. Minha solicitação é no sentido de que o governo tome as devidas providências para garantir mais segurança e condições dignas de tráfego para os cidadãos”, afirmou a deputada.