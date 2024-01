Deputado Eduardo Fortes confirma Piseiro do Barão na final da Copa do Craque, em Gurupi, no dia 04/02

Por Redação

A maior competição de futebol de terrão do Tocantins, realizada em Gurupi, será encerrada no próximo domingo, 04, com muita bola em campo e atração especial: o show Piseiro do Barão. A tradicional Copa do Craque, que está na sua 37ª edição e homenageia o pioneiro empreendedor Oswaldo Stival (in memorian), é promovida pela Liga Esportiva Tocantins Araguaia (LETA), e conta com o apoio do Governo do Estado, prefeitura Municipal de Gurupi, Cooperfrigu, deputados estaduais Eduardo Fortes e Gutierrez Torquato entre outros.

“A Copa do Craque reúne famílias, amigos e toda a comunidade de Gurupi e demais municípios da região Sul e Sudeste. É um grande momento de encontro, confraternização e lazer onde também estaremos presente com o nosso projeto Atleta do Amanhã por meio da tradicional ‘Barraca Eduardo Fortes’ servindo um almoço especial para os atletas e comunidade”, detalhou o deputado Eduardo Fortes.

Copa do Craque edição Oswaldo Stival (in memorian)

A Copa do Craque se tornou um dos maiores eventos esportivos do Tocantins. Somente nesta edição, a competição conta com a participação de 20 equipes de Gurupi e da região Sul do Estado, somando mais de 600 atletas.