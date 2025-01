Deputado Eduardo Fortes Discute Demandas Prioritárias para o Hospital Regional de Gurupi com Governador e Secretários de Saúde

Por Redação

Nesta sexta-feira (03), o Deputado Estadual Eduardo Fortes esteve na Secretaria de Saúde em reunião com o Secretário de Saúde Carlos Felinto e o Secretário Executivo Luciano Lima, para tratar de questões urgentes relacionadas ao Hospital Regional de Gurupi (HRG).

Entre os temas debatidos, destacou-se a retomada das obras do novo Hospital Regional de Gurupi, um projeto essencial para melhorar o atendimento de saúde na região. Durante a reunião, os secretários garantiram que as obras serão retomadas em breve, trazendo avanços para a infraestrutura hospitalar.

Outra pauta abordada foi a questão da alimentação de pacientes e funcionários do HRG, identificada como um ponto crítico durante visita recente do deputado à unidade. O Secretário Carlos Felinto afirmou que será realizada uma nova licitação, prevista para o dia 28 deste mês, e que a atual empresa fornecedora não participará do processo, assegurando melhorias no serviço prestado.

Por fim, Eduardo Fortes destacou a necessidade de agilizar as cirurgias, atendimentos e processos de regulação no HRG, garantindo que os pacientes tenham acesso mais rápido aos procedimentos de saúde.

“Estamos buscando soluções imediatas para os desafios enfrentados pela população. Com o apoio da Secretaria de Saúde, temos a certeza de que conseguiremos avançar e proporcionar um atendimento mais digno e eficiente no Hospital Regional de Gurupi,” afirmou Eduardo Fortes ao final da reunião.