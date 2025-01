Deputado Eduardo Fortes firma parceria das Hortas Comunitárias e Sopão Solidário com Aliança do Tocantins

Por Redação

Aliança do Tocantins receberá importantes iniciativas sociais voltadas à segurança alimentar e ao fortalecimento da comunidade. O deputado estadual Eduardo Fortes, por meio de uma parceria com a Secretaria de Assistência Social do município, por meio da secretaria Rosângela Rodrigues Guimarães, que viabilizou a implantação dos projetos Hortas Comunitárias e Sopão Solidário.

A iniciativa busca oferecer alimentos frescos e nutritivos às famílias carentes, além de promover a geração de renda e a inclusão social.

O deputado Eduardo Fortes destacou a importância do projeto para a cidade: “Essa parceria demonstra nosso compromisso com o bem-estar da população. Queremos oferecer dignidade e oportunidades, garantindo alimento na mesa e fortalecendo a comunidade por meio do trabalho coletivo.”

Com a parceria firmada, os projetos serão implementados nos próximos meses, contando com a participação da comunidade e o apoio da Secretaria de Assistência Social para garantir o sucesso das ações.