Deputado Gutierres Torquato e vereador Rodrigo Maciel lançam projeto itinerante ‘Restaurante do Povo’ em Gurupi

Por Redação

Com o compromisso de levar alimentação gratuita a toda a população, o deputado estadual Gutierres Torquato e o vereador de Gurupi Rodrigo Maciel lançaram, nesta terça-feira, 18, o projeto “Restaurante do Povo”. A iniciativa consiste em um restaurante itinerante, que percorrerá os setores da cidade oferecendo refeições gratuitas para estudantes, trabalhadores e toda a comunidade.

A proposta atenderá, inicialmente, um setor de Gurupi a cada segunda-feira, garantindo acesso à alimentação para quem precisa, sem distinção. Em vez de um espaço fixo, o restaurante funcionará de forma móvel, permitindo que o serviço chegue a diferentes comunidades ao longo do tempo. Além de fornecer refeições gratuitas, o projeto também será uma oportunidade para dialogar com a comunidade, ouvir suas demandas e levar diversas ações a cada almoço servido.

O deputado Gutierres Torquato destacou a importância do projeto e reforçou seu compromisso com ações que impactam diretamente a população

“Sempre acreditamos que a política é um instrumento transformador na vida das pessoas. Através desse compromisso, projetamos o ‘Restaurante do Povo’! Vamos percorrer todos os setores de Gurupi, garantindo alimentação para quem precisa. O restaurante não terá paredes fixas, serão rodas que nos permitirão alcançar mais pessoas que lutam todos os dias por um Tocantins melhor. Essa é a política que acreditamos: próxima das pessoas, para construirmos um futuro com mais oportunidades”, afirmou.

Para o vereador Rodrigo Maciel, a iniciativa visa beneficiar toda a comunidade, desde quem enfrenta dificuldades financeiras até aqueles que passam o dia fora de casa trabalhando ou estudando.

“Nosso objetivo é oferecer refeições gratuitas para todos, sem exceção. Sabemos que muitas pessoas têm uma rotina intensa e, muitas vezes, encontram dificuldades para garantir uma alimentação adequada. O ‘Restaurante do Povo’ chega para facilitar o dia a dia da população, levando comida de qualidade e acessível a todos os setores de Gurupi. Além disso, cada encontro será uma oportunidade de ouvir as demandas da comunidade e levar ações que realmente fazem a diferença”, declarou.

Com sua estrutura móvel, o “Restaurante do Povo” reforça o compromisso dos parlamentares em desenvolver políticas públicas inclusivas, permitindo que o serviço chegue a um número maior de beneficiados. A cada semana, um setor diferente de Gurupi será contemplado, ampliando o alcance e o impacto do projeto na cidade.