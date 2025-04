Deputado Gutierres Torquato em Parceria com a Prefeitura de Duere realizam a 4º etapa do programa “Enxerga Tocantins”

Por Redação

Nesta quinta (9) e sexta-feira (10), o Instituto Gratidão Tocantins, idealizado pelo deputado estadual Gutierres Torquato, realiza a quarta etapa do projeto Enxerga Tocantins, no município de Dueré, com a realização de 140 cirurgias oftalmológicas, entre catarata e pterígio.

O Enxerga Tocantins é uma ação direta que leva saúde ocular gratuita à população tocantinense, especialmente para aqueles que aguardam há anos por uma cirurgia. O projeto já passou por outras cidades e segue alcançando novas regiões, com estrutura adequada, equipes especializadas e resultados transformadores.

“É emocionante ver o impacto de cada cirurgia. Pessoas que não enxergavam direito voltam a ter qualidade de vida, autonomia e esperança. Esse é o tipo de política pública que acreditamos: aquela que chega onde realmente é necessária. Vamos seguir levando o Enxerga Tocantins para todo o Estado”, afirmou o deputado Gutierres Torquato.

Além do atendimento oftalmológico, o projeto é também um canal de escuta da população. Cada etapa tem sido uma oportunidade para o Instituto estar próximo das pessoas, conhecer suas realidades e construir soluções de forma conjunta.

Com a marca do cuidado, da gratidão e da transformação social, o Instituto Gratidão Tocantins segue fazendo a diferença na vida de milhares de tocantinenses, com ações que unem saúde, dignidade e cidadania.