Dia das Mães impulsiona comércio em Gurupi com expectativa de recorde de vendas

Por Wesley Silas

O Dia das Mães, a segunda data mais relevante para o varejo no Brasil, está impulsionando o comércio em Gurupi, movimentando intensamente a economia local nesta semana. De acordo com uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo SPC Brasil, em parceria com a Offerwise, 78% dos consumidores planejam adquirir pelo menos um presente, com uma média de dois itens por pessoa. Considerando que Gurupi tem uma população de 85.126 habitantes, segundo o Censo Demográfico de 2022, o impacto no comércio local promete ser significativo.

O Shopping Araguaia, sob a direção de Ataides Oliveira, estará aberto neste domingo para celebrar a data. “Teremos música ao vivo e entregaremos uma rosa para cada mãe que nos visitar”, afirmou Oliveira, destacando a preparação especial para receber as famílias.

A Associação Comercial e Industrial de Gurupi (ACIG) está desempenhando um papel crucial para estimular o comércio através da campanha “Amor que Vale Prêmios”. A iniciativa, que começou em 8 de maio, estende-se até 22 de outubro e abrange outras datas comemorativas importantes, como o Dia dos Namorados, o Dia dos Pais e o Dia das Crianças.

A expectativa da ACIG é que mais de 500 empresas, tanto associadas quanto não associadas, integrem a campanha. Serão distribuídos cerca de 250 mil cupons, com um impacto econômico estimado em R$ 25 milhões para o comércio local, baseado num valor médio de R$ 100 por cupom.

“O Dia das Mães é fundamental para o varejo brasileiro, superado apenas pelo Natal em volume de vendas”, explicou Raimundo Bonfim, presidente da ACIG. “Em Gurupi, conhecida como polo comercial e de serviços do sul do Tocantins, esperamos um crescimento significativo nas vendas. Com uma população em torno de 88 mil habitantes e uma forte influência regional, estamos preparados para um aumento de até 10% no volume de vendas em comparação com o ano passado. Os segmentos de vestuário, calçados, perfumaria e eletrodomésticos são destaques”, acrescentou Bonfim.

Como parte das estratégias para fortalecer ainda mais as vendas, a ACIG está promovendo a campanha “Amor que Vale Prêmios”, que estimula a compra no comércio local. “Reforçamos o convite para que todos prestigiem o comércio de Gurupi, valorizando nossos empreendedores e aproveitando este momento para demonstrar carinho por quem se ama”, concluiu Bonfim.