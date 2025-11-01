Padre Eldinei Carneiro preside missa do I ano de posse canônica e início da Comunidade São Miguel de Dianópolis

da redação

O Pe. Eldinei Carneiro presidiu na noite de ontem, a Missa em Ação de Graças pelo primeiro ano de posse canônica como Pároco da Paróquia São José, em Dianópolis – TO e o início da Comunidade São Miguel, no Setor Novo Horizonte. No começo da celebração teve um momento marcante com a entrada das pastorais, grupos e movimentos da paróquia.

Na homilia o Pe. Eldinei Carneiro destacou a missão do padre que é anunciar o Evangelho e celebrar Eucaristia, segundo ele Santo Afonso Maria de Ligório dizia que o padre tem que ter quatro características: ser pai (aquele que acolhe), juiz (ajudar as pessoas a discernir), médico (oferecer o remédio da alma) e mestre (conhecer em profundidade a ciência divina). No final da missa, a ministra Vanda Rodrigues prestou uma homenagem em nome de todos para o homenageado e ainda foi exibido um vídeo editado por Thadeu Bispo que falava dos trabalhos físicos e espirituais do do religioso.

O prefeito José Salomão jacobina destacou o bom relacionamento do pároco com a comunidade paroquial e a sociedade civil: “ele sempre está presente nos eventos importantes e celebrativos da nossa cidade, é um amigo de todos”. Já o Presidente da Câmara, Vereador Júnior Trindade enfatizou: “É um Padre muito dinâmico e movimenta muito a vida da comunidade, já conseguiu muitas conquistas para a Paróquia”.

O Deputado Federal Alexandre Guimarães manifestou a alegria de participar dessa grande festa. Estiveram Presentes: O Vice-Prefeito Hormides Rodrigues, os Vereadores Antônio Querido, Capitão Ailton, Professora Edna Vieira e Manin do Zorra e ainda o Delegado Dr. Eduardo Nunes. A missa foi transmitida ao vivo nas redes sociais da Paróquia São e no Instagram do Pe. Eldinei Carneiro, a celebração contou com grande público.