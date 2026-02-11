Bloco Zorra agita Dianópolis no DianoFolia com 16 anos de história e energia contagiante

Por Redação

Dianópolis, no Sudeste do Tocantins, carinhosamente conhecida como a “Terra das Dianas”, se prepara para viver mais um Carnaval histórico. O DianoFolia 2026 promete transformar as ruas da cidade em um verdadeiro espetáculo de cores, ritmos e alegria, e o Bloco Zorra, que completa 16 anos de tradição, é o coração pulsante dessa festa.

Fundado em 2010, o Bloco Zorra já se consolidou como o bloco mais animado e inovador do Tocantins, reunindo foliões de todas as idades e atraindo visitantes de diversas regiões do Brasil. Ao longo de sua trajetória, grandes nomes da música nacional já passaram pelo bloco, como as saudosas vozes de Cristiano Araújo e Marília Mendonça, os sucessos de Lucas Lucco, Thame e Tiago, Lauana Prado, Psirico, Tom de Alerta, Gasparzinho, Luxúria e Papazoni, transformando cada edição em um espetáculo inesquecível.

Neste domingo de Carnaval, a folia começa a partir das 13h na Arena Zorra, saída para o Rio da Conceição. A festa contará com DJ Guga na sede e a energia contagiante do Trio Elétrico da Banda 1 Mais 1, prometendo colocar toda a cidade para dançar. Os foliões terão à disposição cerveja, água, refrigerante e vodka, e o abadá garante acesso a toda a festa, incluindo copo personalizado em uma festa 100% Open Bar.

Para o presidente do Bloco, Manin do Zorra, a emoção é indescritível. “É incrível ver a cidade inteira vibrando junto com a gente. Cada sorriso, cada aplauso, cada dança faz a gente sentir que todo esforço vale a pena. São 16 anos de uma história escrita com cada dianopolino e isso nos orgulha muito, porque o Bloco não só a diversão, por trás dele, existem famílias que dependem dessa festa economicamente. Geramos renda, movimentamos e aquecemos a economia da cidade, com empregos diretos e indiretos durante a festa. O Bloco Zorra não é só uma festa, é tradição, história e a energia de Dianópolis inteira celebrando a vida”, afirma emocionado.

O Bloco Zorra representa o verdadeiro espírito do carnaval de rua: união, música, alegria e emoção. Para quem quer garantir presença no melhor bloco de carnaval do Tocantins, os ingressos “passaportes” já estão à venda em Dianópolis nos pontos credenciados: Drogaria Cavalcante, Salão do Jotinha, Academia Corpo & Vida e Estação Dno.

Com 16 anos de história, o Bloco Zorra mantém viva a tradição do DianoFolia, oferecendo uma experiência única que mistura tradição e modernidade, fazendo da Capital do Mundo um destino obrigatório para quem busca folia, diversão e emoção. O Carnaval de Dianópolis está prestes a começar e quem estiver na avenida vai viver momentos que ficarão para sempre na memória.