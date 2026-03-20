SENAI abre vagas para cursos profissionalizantes em Gurupi e Almas

Por Redação

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) está com inscrições abertas para novos cursos de qualificação profissional no Centro de Treinamento de Gurupi, no sul do estado. As capacitações contemplam áreas ligadas à indústria, tecnologia e segurança do trabalho, com turmas gratuitas por meio da Gratuidade Regimental e opções presenciais voltadas à comunidade.

Entre os cursos ofertados está Eletricista Instalador Residencial, com 160 horas de carga horária, destinado à comunidade em geral. A formação começa no dia 13 de abril e segue até 11 de junho de 2026, com aulas das 14h às 18h, no Centro de Treinamento do SENAI em Gurupi.

Na área de tecnologia, o SENAI também oferece o curso de Cultura Digital, com 160 horas, voltado para estudantes do Serviço Social da Indústria (SESI). A turma tem início em 30 de março e segue até 28 de maio, também no período da tarde, das 14h às 18h, em Gurupi. Outra turma da mesma formação será ofertada para a comunidade em geral no município de Almas, entre 6 de abril e 2 de junho, no período noturno, das 18h às 22h, no PETI.

Outra oportunidade é o curso de Controlador e Programador da Produção, com 160 horas, voltado para quem deseja atuar na organização e no planejamento de processos produtivos na indústria. A capacitação começa em 14 de abril e segue até 25 de junho de 2026, com aulas das 14h às 18h, de terça a sexta-feira, também no PETI de Almas.

Além dessas formações, o SENAI mantém abertas outras capacitações voltadas à qualificação profissional em áreas técnicas, como AutoCAD, Informática Básica e cursos relacionados às Normas Regulamentadoras de segurança do trabalho, como Trabalho em Altura (NR-35), Operador de Empilhadeira (NR11/NR12) e Segurança em Instalações e Serviços com Eletricidade (NR10).

As aulas são presenciais e ministradas por instrutores especializados, com foco em preparar profissionais para atuar em setores que demandam mão de obra qualificada na indústria e em serviços técnicos.

Interessados podem obter mais informações ou realizar a matrícula pelo telefone (63) 3229-5770 ou pelo site futuro.digital.