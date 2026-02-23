Descaso e abandono marcam cemitérios de Dianópolis durante fiscalização nesta segunda-feira (23)

Na manhã desta segunda-feira (23), os cemitérios de Dianópolis foram alvo de uma fiscalização realizada pelos vereadores Júnior Trindade, Hamurab Diniz e Edna Vieira. A vistoria revelou um cenário preocupante de abandono, falta de manutenção e deficiência no atendimento às famílias que precisam utilizar o espaço.

Por Redação

Durante a inspeção, os parlamentares encontraram mato alto, estruturas deterioradas e uma área que havia sido adquirida para a construção de um velódromo, capela e parte administrativa completamente sem uso e tomada pelo descaso. O local, que deveria receber investimentos e melhorias, hoje apresenta sinais claros de abandono.

“É inadmissível que um espaço que representa respeito e memória esteja nessa situação. Estamos falando de dignidade para as famílias de Dianópolis”, afirmou o vereador Júnior Trindade.

Outro problema identificado foi a falta de coveiros, o que tem provocado transtornos durante os sepultamentos. Segundo os vereadores, há relatos de atrasos e dificuldades na realização dos enterros, agravando ainda mais o sofrimento das famílias.

“Não é apenas uma questão estrutural. A ausência de profissionais compromete todo o funcionamento do cemitério. É uma situação grave que precisa de solução imediata”, destacou o vereador Hamurab Diniz.

A vereadora Edna Vieira reforçou que medidas serão tomadas. “Vamos notificar os órgãos responsáveis e cobrar providências urgentes. A população não pode continuar enfrentando esse descaso”, declarou.

Os vereadores informaram que irão acompanhar de perto as ações do poder público para que melhorias sejam implementadas o quanto antes e que o respeito às famílias seja garantido.