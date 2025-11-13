Vereadores visitam Hospital de Referência e destacam avanços na saúde pública em Dianópolis

Por Redação

Em uma visita institucional realizada nesta quinta-feira, os vereadores Júnior Trindade (presidente da Câmara Municipal), Hamurab Diniz, Ailton da Vitória, Capitão Ailton e Antônio Quirino, acompanhados do prefeito José Salomão e da secretária municipal de Saúde, Jacinta Pinheiro, estiveram no Hospital de Referência de Dianópolis para conhecer de perto a estrutura, o atendimento e os resultados alcançados pela unidade.

Durante o encontro, o diretor do hospital, Enox Cordeiro, apresentou dados e estatísticas que evidenciam o crescimento da capacidade de atendimento e o aumento no número de cirurgias realizadas no município. Segundo ele, o trabalho integrado entre o hospital, os profissionais da saúde e a gestão pública tem sido determinante para reduzir o número de transferências de pacientes para outras cidades.

“Nos últimos meses, conseguimos ampliar o número de cirurgias e atendimentos especializados. Isso significa mais resolutividade e menos deslocamento para os pacientes. É gratificante ver que o esforço da equipe está gerando resultados concretos para a população”, destacou o diretor Enox Cordeiro.

O prefeito José Salomão ressaltou a importância do investimento contínuo em infraestrutura, equipamentos e valorização dos profissionais da saúde. “Fiquei impressionado com o volume de atendimentos e com o comprometimento da equipe médica e administrativa. Esse trabalho mostra que quando há gestão responsável e união de esforços, quem ganha é o cidadão dianopolino. Agradeço aos médicos especialistas que têm contribuído para evitar muitas transferências e agilizar os tratamentos aqui mesmo na cidade”, afirmou o prefeito José Salomão.

Os vereadores, por sua vez, expressaram satisfação com o que viram e reafirmaram o compromisso do Legislativo com o fortalecimento da saúde pública municipal. “É motivo de orgulho ver o nosso Hospital de Referência funcionando com eficiência, realizando tantas cirurgias e atendendo com qualidade. O Legislativo está à disposição para apoiar todas as ações que tragam melhorias à população. Parabenizamos a direção, os profissionais e o Executivo por esse avanço”, declarou o presidente da Câmara, vereador Júnior Trindade.

A visita foi marcada por um clima de parceria e reconhecimento. Os parlamentares e o prefeito reforçaram que continuarão trabalhando juntos para garantir que Dianópolis siga se destacando como referência em saúde na região sudeste do Tocantins.