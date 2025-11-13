Fechar menu
quinta-feira, 13 novembro

Cidades

Vereadores visitam Hospital de Referência e destacam avanços na saúde pública em Dianópolis

Atitude TocantinsPor 2 minutos de leitura

 

Por Redação

Em uma visita institucional realizada nesta quinta-feira, os vereadores Júnior Trindade (presidente da Câmara Municipal), Hamurab Diniz, Ailton da Vitória, Capitão Ailton e Antônio Quirino, acompanhados do prefeito José Salomão e da secretária municipal de Saúde, Jacinta Pinheiro, estiveram no Hospital de Referência de Dianópolis para conhecer de perto a estrutura, o atendimento e os resultados alcançados pela unidade.

Durante o encontro, o diretor do hospital, Enox Cordeiro, apresentou dados e estatísticas que evidenciam o crescimento da capacidade de atendimento e o aumento no número de cirurgias realizadas no município. Segundo ele, o trabalho integrado entre o hospital, os profissionais da saúde e a gestão pública tem sido determinante para reduzir o número de transferências de pacientes para outras cidades.

“Nos últimos meses, conseguimos ampliar o número de cirurgias e atendimentos especializados. Isso significa mais resolutividade e menos deslocamento para os pacientes. É gratificante ver que o esforço da equipe está gerando resultados concretos para a população”, destacou o diretor Enox Cordeiro.

O prefeito José Salomão ressaltou a importância do investimento contínuo em infraestrutura, equipamentos e valorização dos profissionais da saúde. “Fiquei impressionado com o volume de atendimentos e com o comprometimento da equipe médica e administrativa. Esse trabalho mostra que quando há gestão responsável e união de esforços, quem ganha é o cidadão dianopolino. Agradeço aos médicos especialistas que têm contribuído para evitar muitas transferências e agilizar os tratamentos aqui mesmo na cidade”, afirmou o prefeito José Salomão.

Os vereadores, por sua vez, expressaram satisfação com o que viram e reafirmaram o compromisso do Legislativo com o fortalecimento da saúde pública municipal. “É motivo de orgulho ver o nosso Hospital de Referência funcionando com eficiência, realizando tantas cirurgias e atendendo com qualidade. O Legislativo está à disposição para apoiar todas as ações que tragam melhorias à população. Parabenizamos a direção, os profissionais e o Executivo por esse avanço”, declarou o presidente da Câmara, vereador Júnior Trindade.

A visita foi marcada por um clima de parceria e reconhecimento. Os parlamentares e o prefeito reforçaram que continuarão trabalhando juntos para garantir que Dianópolis siga se destacando como referência em saúde na região sudeste do Tocantins.

Compartilhar.

Ao desenvolvermos as seções de Agronegócio, Cidades, Opinião, Social, Cultura, Educação e Esporte, Meio Ambiente e Política procuramos atender a necessidade do público em ser informado sobre os acontecimentos locais, regionais ou próximos à comunidade.

Postagens relacionadas