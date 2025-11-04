Padre Eldinei Carneiro preside solenidade de Todos os Santos e Casamento Comunitário em Dianópolis

da redação

O Padre Eldinei Carneiro presidiu nesse último sábado (01) a Solenidade de Todos os Santos e o Casamento Comunitário, na Matriz de São José, em Dianópolis-TO. Na homilia, o religioso destacou as 4 características da vida dos Santos: Oração, Fé, Caridade e participação na Cruz de Cristo.

Sobre a Cerimônia do Sacramento do Matrimônio, o Pároco frisou: “Hoje a Igreja está dando oportunidade para casais que tiveram dificuldades de receber essa graça antes”. E finalizou: O matrimônio é sustentado pela oração, diálogo e a renúncia”. 31 casais contraíram o sacramento do matrimônio.

O casal Rosangela Pereira e Paulo Pereira fez o agradecimento em nós dos demais Agora os casais farão parte da Pastoral Familiar. A missa foi concelebrada pelo Pe. Aniel Rodrigues. A celebração foi transmitida ao vivo pelas redes sociais da Paróquia e no Instagram do Pe. Eldinei Carneiro, aproximadamente 1000 fieis participaram do rito.