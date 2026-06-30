Dorivã será atração musical em encontro regional de Comitês de Cultura, em Palmas (TO)

Apresentação acontecerá às 21h desta quarta, 01

Da Redação

O cantor e compositor Dorivã – O Passarim do Jalapão, será atração musical no Encontro Regional Centro-Norte do Programa Nacional dos Comitês de Cultura, que acontecerá entre 1º e 03 de julho em Palmas (TO), numa organização da Federação Tocantinense de Artes Cênicas (Fetac). O show, o mesmo que o artista apresentou em Xangai, na China, será realizado às 21h desta quarta-feira, dia 1º de julho, no Palco Principal do Espaço Cultural José Gomes Sobrinho, que fica na Área Verde 302 Sul, Avenida Joaquim Teotônio Segurado S/N, Plano Diretor Sul, em Palmas. Mais informações pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (63) 9 9257-3579.

Dorivã realizará seu show acompanhado de sua banda, com um repertório composto por canções 14 canções autorais como “Romeiro do Bonfim”, “Passarim do Jalapão” e “Taquarulua”, e “Dodói”, de Juraildes da Cruz, numa homenagem ao também cantor e compositor tocantinense.

A banda é formada pelos músicos: Fred Garibaldi – guitarra e violões; José Alberto – teclados e sanfona; Pedro Henrique – bateria; Renan Rodrigues – contrabaixo; e Diógenes Cabeça – percussão.

Segundo o cantor e compositor, se apresentar em um evento de grande importância como esse, é sempre uma responsabilidade e motivo de alegria. “Cantar para artistas, agentes culturais, gestores, pesquisadores, educadores e a sociedade civil em uma grande celebração da diversidade cultural brasileira é sempre motivo de alegria. Agradeço a Fetac pela oportunidade, especialmente ao Governo do Tocantins e a Secretaria de Estado da Cultura”, finalizou Dorivã.

Dorivã

Dorivã Borges, natural de Cristalândia (TO), residiu por muitos anos em Gurupi, Goiânia (GO) e Palmas. Cantor, compositor, professor e educador social, iniciou sua carreira há mais de 40 anos, tendo participado de várias coletâneas, festivais, seminários, projetos e eventos musicais no Tocantins e em outros Estados. Representou a música tocantinense na Europa (França), no projeto Ano do Brasil na França (2005). Como compositor, firmou parcerias importantes com grandes nomes das letras e da poesia tocantinenses, tais como José Gomes Sobrinho, Ronaldo Teixeira, Osmar Casagrande, Léo Pinheiro, J. Bulhões, Tião Pinheiro, entre outros. Tem gravados três CDs de sua autoria: “Passarim do Jalapão”, produzido por Carlos Fuchs (RJ); “Taquarulua”, produzido por Luiz Chaffin (GO); “Folia Dourada”, produzido por Jessé Fonseca (TO); e “Passarim num Pé de Serra”, produzido por Manasses (CE); além de um DVD “Passarim do Jalapão”. Por meio de projetos aprovados pela Caixa Cultural, apresentou o show “Passarim do Jalapão” em Salvador (BA) e em São Paulo (SP) entre 2016 e 2017, e o show “Passarins Amazônicos – Dorivã e Nilson Chaves”, no Rio de Janeiro (2019). Atualmente, integra o show Tocantins em Conserto, com a Orquestra Viva Música e os cantores Braguinha Barroso, Juraildes da Cruz e Lucimar; realiza o show Noite Tocantinense, sempre acompanhado de mais dois artistas da música popular tocantinense, além de apresentação musical solo. Recebeu no início desse ano, o Prêmio Funarte de Memória das Artes – Mestres e Mestras das Artes 2025, na categoria Música. E foi atração musical do Ano Cultural Brasil-China 2026, em Xangai, no último mês de maio e no 34º Arraiá da Capital, em Palmas (TO).

Serviço

O quê: Dorivã será atração musical no Encontro Regional Centro-Norte do Programa Nacional dos Comitês de Cultura

Como: Apresentação musical de Dorivã e banda

Onde: Palco Principal do Espaço Cultural José Gomes Sobrinho (Área Verde 302 Sul, Avenida Joaquim Teotônio Segurado S/N, Plano Diretor Sul, em Palmas (TO)