EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CONFRONTANTE PRAZO 15 DIAS

Marlene Femandes Costa, Oficiala do Serviço de Registro de Im6veis de Gurupi-Estado do Tocantins, Situado nesta cidade, na Avenida Para, 1010, Esquina com a Rua Adelmo Aires Negre, no uso de suas atribuiçõe legais e, conforme o que dispõe o § 😯 do Decreto n. 5.570 de 31/10/2005, e nos termos do art. 213, II, § 3O, da Lei n. 6.015/73, faz saber que DARTA SANTANA DE SENA, CPF n. 319.743.84l-87; REQUEREU a retificação descritiva tabular do im6vel de sua propriedade, compreendido como sendo: Lote n. 12, da gleba O9, 4ª Etapa, do Loteamento Fazenda Santo Ant6nio, Munícipio de Gurupi-TO, matricula n. 13.199, CNS – 12.928-8, deste Registro Imobiliário; Processado nos termos dos artigos 212 e 213 da Lei dos Registros Públicos (Lei n. 6.015/73). Tendo em vista a falta de anuência expressa do titular do im6vel rural confrontante denominado: Lote n. 19, do Loteamento Fazenda Santo Antônio, Gleba O9, 4ª Etapa, fls. B, Município de Gurupi-TO, matricula n. 9.60l, CNS: 12,928-8 – Gurupi-TO; deste Registro Imobiliário; na Planta memorial descritivo, fica o seu titular, ANILTON ANTONIO SIQUEIRA, CPF n. 013.689.23 1-00; NOTIFICADO…