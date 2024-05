Heno se Manifesta após cassação de mandato pela Câmara de Vereadores

da redação

Após ser cassado pela Câmara de Vereadores de Formoso do Araguaia, o agora ex-prefeito Heno Rodrigues emitiu uma nota oficial manifestando sua posição diante da decisão da câmara municipal. Na nota, ele reiterou sua inocência quanto às acusações e afirmou que irá recorrer da cassação junto aos órgãos competentes. “Recebo com surpresa e profunda consternação a decisão da Câmara de Vereadores de Formoso do Araguaia. Em meus anos de serviço público, sempre busquei agir com retidão e transparência, e rejeito veementemente as acusações que me foram atribuídas”, declarou o ex-prefeito.

Nota

“A nossa população, a democracia e o princípio da ampla defesa sofrem um duro golpe hoje.

Eu, Heno Rodrigues Silva, pai, filho, neto, formosense, além de advogado, recebi com serenidade e fé a notícia da tentativa de cassação do meu mandato. Como o primeiro jovem negro e de origem humilde a assumir a prefeitura deste município, vejo-me agora diante de um processo de assassinato de reputação que culminou na cassação por uma câmara popular da qual fiz parte e servi durante 4 anos.

Não sou eu quem perde, é o futuro de Formoso que está em jogo.