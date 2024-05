ACIG reúne representantes da Prefeitura, Energisa, BRK e Bombeiro em busca de melhorias para o Parque Agroindustrial de Gurupi

Por Wesley Silas

Durante a reunião, o coordenador das equipes de campo da Energisa, Auro Rodrigues da Silva, anunciou que o município de Gurupi entrou no último domingo, dia 05, no Sistema Integrado Nacional de Energia Elétrica. “Convidamos os empresários e industriais que desejarem investir em Gurupi a ficarem tranquilos, pois temos energia”, disse.

Com empenho, propostas, projetos e cobranças da classe empresarial e de entidades como a Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (FIETO), nos últimos anos o Parque Agroindustrial de Gurupi (PAIG), construído em 1987, tem recebido mudanças do Poder Público Estadual e Municipal. Desta vez, a Associação Comercial e Industrial de Gurupi (ACIG) defende melhorias na infraestrutura do PAIG, paisagismo, garantia no fornecimento de água pela BRK, garantia de disponibilidade de energia elétrica pela Energisa, iluminação pública e a retirada de animais do Parque, em especial, bovinos e equinos.

Em entrevista ao Portal AtitudeTO, o coordenador das equipes de campo da Energisa, Auro Rodrigues da Silva, afirmou que, desde o último domingo, dia 05, Gurupi deixou de ser atendida pela Usina de Peixe e passou a ser atendida pelo Sistema Integrado Nacional. Ele acrescentou ainda que a Energisa investirá R$ 35 milhões para finalizar em dezembro a construção de uma nova subestação.

“Hoje estamos em uma nova etapa com disponibilidade e garantimos o fornecimento para quem desejar vir para Gurupi. Com esta nova subestação e a interligação ao Sistema Integrado Nacional, a qualidade da energia melhorou e continuará melhorando. Os empresários e industriais que desejarem investir em Gurupi podem ficar tranquilos, pois temos energia”, disse.

No final da reunião, a reportagem do Portal Atitude ouviu a prefeita Josi Nunes, o presidente da ACIG, Wilson de Souza e o Coordenador de Operações da BRK Ambiental, Igor Marinho.

Confira a entrevista: