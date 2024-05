Eleitores de Gurupi sinalizam que estarão mais presentes nestas eleições em Gurupi

Por Wesley Silas

Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO), entre os serviços oferecidos nos 33 cartórios eleitorais do estado, a transferência de domicílio eleitoral se destacou em mais da metade dos atendimentos, com 54,8% do total, ou seja, 2.224 operações; já o alistamento eleitoral (1º título) ficou em segundo lugar com 24,1%, correspondendo a 977 novos eleitores adicionados ao eleitorado tocantinense; e por último, a revisão (atualização de dados, regularização), com um percentual de 21,2%, somando 861 operações no total.

O chefe do cartório da 2ª Zona Eleitoral, Miguel Paz Barretos, alerta que nesta quarta-feira, 8 de maio, encerra-se o período para fazer as regularizações eleitorais, como transferência, revisão, alistamento e coleta biométrica. Segundo ele, não há previsão de prorrogação do prazo.

“Vamos atender a todos amanhã. Lembrando que o voto é obrigatório no Brasil, salvo algumas situações excepcionais. A pessoa que está com a inscrição eleitoral e não vota terá dificuldade para retirar um passaporte, obter um empréstimo em banco público, não conseguirá tomar posse em um concurso público e também precisa estar com o título regular para a colação de grau”, disse.

Em um clima pré-eleitoral em andamento, denúncias são sempre apresentadas. Uma delas foi a presença de um veículo de um vereador, que não foi possível identificar (veja a imagem), supostamente levando eleitores para regularizar a situação eleitoral. Vale lembrar que 13 dos 15 vereadores de Gurupi têm à disposição um veículo e uma cota de gasolina para gastar por mês, podendo indicar assim abuso de poder.

Fechamento do cadastro

O último dia para tirar, atualizar ou regularizar o título de eleitor é 8 de maio, nesta quarta-feira. Após essa data, o cadastro eleitoral será fechado, de acordo com a Lei das Eleições, que estabelece que nenhum requerimento pode ser recebido nos 150 dias anteriores às eleições. Este ano, as Eleições Municipais acontecem em 6 de outubro. O cidadão deve ficar atento e procurar o cartório eleitoral mais próximo para tirar o primeiro título ou cadastrar a biometria. No caso de serviços como transferência, atualização de dados ou regularização eleitoral, o eleitor pode utilizar as plataformas virtuais de atendimento, como a Central de Atendimento Virtual ao Eleitor pelo WhatsApp 0800 6486-800 ou o Autoatendimento no portal da Justiça Eleitoral.