Eduardo Siqueira Campos anuncia convocação de 533 aprovados no concurso da educação

Por Redação

Em coletiva de imprensa, realizada na tarde desta quarta-feira, 8, o prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos, acompanhado da secretária municipal da Educação, Débora Guedes, anunciou a convocação imediata de 533 aprovados no concurso da educação, que não estão impedidos judicialmente e a contratação de 1.230 aprovados, mas que tiveram seus direitos suspensos pela Justiça. A proposta apresentada visa suprir as demandas de início de ano letivo na escola da rede municipal.

Conforme explicou Eduardo Siqueira Campos, a contratação dessas 1.230 pessoas que estão com os cargos suspensos pela Justiça será imediata e seguirá a ordem de classificação dos aprovados, em seus respectivos postos. O prefeito esclareceu ainda que, tão logo sejam resolvidos todos os questionamentos judiciais e o certame seja homologado, seguirá a nomeação dos profissionais, apenas mudando a natureza do vínculo. O prefeito explicou ainda que caso alguns dos aprovados não tenham interesse na contratação seus direitos e vagas serão preservadas com a homologação do certame. “Eu espero que essa seja uma notícia boa para todos, porque eu não encontro nada mais justo do que isso, até esse momento”, pontuou o prefeito.

Durante a coletiva, a secretária Débora Guedes disse que foi designada uma comissão especial para acompanhar e avaliar todo o processo e demandas relacionadas ao concurso da educação municipal e o que está sendo cobrado. “É interesse da Secretaria Municipal da Educação (Semed) também que esse concurso seja, de fato, efetivado nessas funções, porque para a gente é muito desagradável colocar um professor na sala de aula e daqui a dois meses ter que tirá-lo. Pedagogicamente falando, isso vai cair a qualidade na educação. Então, é interesse nosso que isso seja regularizado o mais rápido possível”, esclareceu a secretária.

Débora Guedes ressaltou que entende que o pessoal que estudou e que foi aprovado no concurso tem o seu mérito. “Eles se esforçaram muito, se sacrificaram e nós estamos do lado da população. Nós estamos aqui para trabalhar em prol da população. Consultamos os nossos advogados se nós podíamos dar andamento à nomeação daquelas funções que não estavam suspensas e tivemos uma indicação de que poderíamos sim. Então, optamos por fazer isso”, concluiu a gestora.

Texto: Semed Palmas

Edição: Secom Palmas