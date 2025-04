Egressa da UnirG lança documentário que exalta a força da mulher indígena Javaé, na ilha do Bananal

No último sábado, 26, a Aldeia Boa Esperança, localizada na ilha do Bananal, foi cenário do lançamento do documentário Narrativas da Mulher Indígena Javaé. A obra foi produzida pela egressa de Jornalismo e assessora de comunicação da Universidade de Gurupi – UnirG, Ma. Letícia Melo Abreu, fruto do recurso da Lei Paulo Gustavo, com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura de Gurupi.

Por Redação

O documentário destaca a força e a resiliência das mulheres indígenas Javaé, apresentando as histórias e perspectivas de maneira sensível e respeitosa. A obra visa não apenas preservar a cultura e as tradições do povo Javaé, mas também promover uma maior compreensão e valorização das comunidades indígenas na sociedade.

Conforme Letícia Melo, o documentário Narrativas da Mulher Indígena Javaé é resultado do poder da colaboração e do compromisso com a preservação cultural e a justiça social. “O projeto é oriundo da minha dissertação de mestrado, sempre tive o desejo de combater o racismo contra os povos indígenas e em especial contra as mulheres indígenas que tem assumido um papel de protagonismo”, ressaltou.

Durante o lançamento, os presentes tiveram a oportunidade de conectar com as narrativas apresentadas, refletindo sobre a importância da preservação cultural e do respeito aos direitos dos povos originários. O evento foi um momento de celebração e conscientização, reforçando o compromisso com a promoção da cultura indígena e a valorização das vozes das mulheres Javaé.

“A realização deste documentário e seu lançamento representam um passo significativo na visibilidade e reconhecimento das culturas indígenas, graças à colaboração entre instituições e ao apoio de órgãos públicos. A UnirG, por meio de suas iniciativas de pesquisa e extensão, reafirma seu compromisso com a valorização e a preservação das culturas originárias e tradicionais do Tocantins”, completou Melo.

O projeto contou ainda com a participação especial do grupo de pesquisadores da Universidade de Gurupi – UnirG, integrantes do Observatório dos Povos Originários e Tradicionais do Tocantins – OPTTINS.

(Fotos: arquivo pessoal)