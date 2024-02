Em Paraíso: Prefeito Celso Morais assina escritura para doação de área pública para Unirg

Por Redação

O Prefeito de Paraíso do Tocantins, Celso Morais, recebeu na tarde da última quarta feira, dia 07 de Fevereiro em seu gabinete, representantes da Universidade de Gurupi (Unirg) e do Cartório, para assinatura da escritura de doação de uma área pública para a Instituição de Ensino. A área tem mais de 18 mil metros quadrados e fica localizada no Loteamento Jardim Limeira.

A Prefeitura de Paraíso do Tocantins reitera seu compromisso com a educação e o progresso da cidade, e agradece a todos os envolvidos por tornar possível este avanço significativo na área da educação superior: “É com muita satisfação que assinamos a escritura de uma área doada através de um projeto de lei, junto à Câmara de Vereadores de Paraíso e à Prefeitura de Gestão Municipal. Há algum tempo nós estávamos negociando e pleiteando essa área, aprovamos esse projeto de lei na Câmara de Vereadores e conseguimos a doação e agora a Unirg tem a liberdade de estar pleiteando recursos para construir o campus definitivo da universidade aqui na nossa cidade.”

Segundo presidente da Fundação UnirG, Thiago Piñeiro Miranda, o prédio que foi doado em 2019, já não comporta o curso de Medicina, devido ao aumento das turmas.

”É muito importante para nós essa entrega, pois precisamos dar andamento a construção da nova sede. Atualmente as turmas estão abrigadas em três prédios e essa área irá proporcionar a centralização das atividades em um único local. Além do campus I, temos ainda outras duas unidades que são realizadas as aulas teóricas de Medicina”, disse.

O presidente acrescentou ainda a importância para a UnirG o cumprimento dessa etapa. “Esse é o momento ideal, no qual a Instituição se consolida ainda mais no Município. Esta semana, membros do Conselho Estadual de Educação visitam nossas instalações, o que permitirá a implantação na cidade da abertura de mais seis novos cursos”. Além de Medicina, a UnirG também contará com a oferta dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Educação Física, Jornalismo, Letras e Pedagogia.

Para a reitora da Unirg, Drª Sara Falcão, o momento solene é de suma importância para a expansão da UnirG, pois a Prefeitura de Paraíso tem cumprido as etapas do que foi prometido, desde quando a Instituição se instalou na cidade.