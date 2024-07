A Poesia que ultrapassa fronteiras: Professor e aluna de Goiatins são selecionados pela Revista Conexão Literatura

Por Wesley Silas

O professor Leandro Lima Carvalho, da Rede Estadual de Ensino do Tocantins, e a estudante Hellen Pereira Aguiar, do Colégio Estadual Adá de Assis Teixeira (CEAAT) em Goiatins, tiveram uma obra poética selecionada para integrar uma antologia promovida pela prestigiada “Revista Conexão Literatura”. A seleção ocorreu através de um concurso nacional voltado para textos inéditos de alta relevância literária.

A aluna Hellen Pereira Aguiar, de apenas 15 anos, está cursando a 2ª Série do Ensino Médio Regular. A participação e a subsequente seleção na antologia marcam um importante reconhecimento de seu talento precoce na escrita.

A “Revista Conexão Literatura” divulgou os resultados do “Concurso Nacional de Obras Literárias” no primeiro semestre de 2024 em seu site oficial. Os textos selecionados receberam a classificação de “Alta Relevância Literária”.

No processo de seleção, destacou-se o renomado crítico literário Ademir Pascale, natural de São Paulo. Pascale é linguista nas áreas de português, inglês e literatura, além de escritor, crítico de cinema, roteirista de quadrinhos, ativista cultural e membro efetivo da Academia de Letras José de Alencar do Paraná. Ele também é o editor-chefe da Revista Conexão Literatura, com publicações em diversos países, incluindo Brasil, Portugal, França e México.

Pascale escolheu o poema “Encontrar-me em Ti”, de autoria de Hellen Pereira Aguiar e Leandro Lima Carvalho, como o único representante do Estado do Tocantins. Esta distinção ressalta a obra que agora compõe a “Antologia Tão Distante Vol. II”.

Confira a “Antologia” em sua versão final para publicação. As minibriofias estão na página 25 e o poema “ENCONTRAR-ME EM TI” encontra-se na página 26.

O professor Leandro Lima Carvalho, efetivo da Secretaria de Estado da Educação (SEDUC) do Tocantins, expressou grande satisfação com a conquista. “Hellen, mesmo tão jovem, demonstra um notável talento na escrita. Esta conquista é um indicativo de um futuro brilhante”, destacou o professor.

Esta seleção não só evidencia o talento individual de Hellen e Leandro, mas também ressalta a importância da educação pública em revelar e fomentar novos talentos literários.

Confira a lista dos autores selecionados da antologia TÃO DISTANTE