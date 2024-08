Encontro de Cura Interior da Renovação Carismática Católica renova fé de fiéis neste final de semana

Por Adriana Castelo Branco

Nesta sexta-feira (02), fieis da igreja católica de Gurupi e região, puderam vivenciar muitos momentos de graças durante o encontro de Cura Interior, o evento foi motivado através de moção durante oração através de membros do grupo de Oração Coração de Maria da Renovação Carismática Católica de Gurupi, o qual foi o organizador de todo o evento.

O evento foi realizado entre os 02 a 04 de agosto, na Paróquia da Imaculada Conceição e teve como tema: restaurador para amar e servir! E o lema: vinde e vede. O encontro teve a participação de cerca de 300 pessoas.

Durante o encontro além de fiéis da cidade de Gurupi-TO, contou com a presença de irmãos da cidade São Valério TO e Porongatu- GO. A programação foi realizada todos os dias com a Santa Missa com os padres Diogo Fernandes da comunidade Nossa Senhora Aparecida e o pároco padre Vanderlan Cunha ambos da Diocese de Porto Nacional.

A pregadora e missionária de todo o evento Dinairdes Rocha da Costa da Diocesse de Goiânia-Go, pertencente do Grupo de Oração São Domingos Sávio, Paróquia São Bosco- GO em sua condução proclamou várias curas e a presença do Espírito Santo em vários momentos. Com muita irreverência deu seu próprio testemunho de vida com as experiências vividas com o Espírito Santo de Deus. Seu testemunho impactou muito as pessoas, ao falar que teve nas mãos de assaltantes e seqüestradores depois de passar por muita angústia e momentos de terror, ela orou em línguas, e através do poder de Deus, sem muita explicação eles a libertou entregando seus pertences.

Elaine Beatriz Dantas coordenadora do evento, diz que coordenar o evento é desafiador, porém os frutos que colhemos foram transformados. “ Sentir a necessidade de fazer um evento de cura interior, porque as pessoas estão sedentas de Deus, e o senhor falava que seria um divisor de águas na vida de todas as pessoas e fiéis e assim foi, várias pessoas testemunharam e isso que nos faz continuar a servir”, frisou.