Entrevista completa: Gurupi implementa soluções de infraestrutura para combater alagamentos em vários pontos da cidade

Em uma entrevista ao Portal Atitude, o chefe de gabinete da Prefeitura de Gurupi, Carlos Bessa, compartilhou detalhes sobre as medidas que estão sendo adotadas para prevenir alagamentos causados por fortes chuvas. “As aduelas cumpriram sua missão e a água não passou por cima do jardim de chuva”, disse. Ele citou que nas ilhas dos jardim de chuva serão implantadas arborizações, calçamentos nas laterais das vias com iluminação para pedestres e ciclistas no percurso de 13 km no trajeto do Aeroporto municipal até o Centro Administrativo da prefeitura de Gurupi. “Estamos fazendo o que tem mais moderno em drenagem pluvial”.

Por Wesley Silas

Bessa explicou que o município está focado em intervenções urbanas específicas para reduzir os impactos das enchentes. Entre as estratégias adotadas estão a construção de jardins de chuva, que ajudam a absorver e drenar a água, além da implementação de represas e bacias de contenção. Essas iniciativas visam aprimorar a infraestrutura da cidade, com atenção especial à área do Beira Rio, visando melhorar tanto a mobilidade quanto a segurança dos moradores.

A abordagem inovadora e integrada reflete o compromisso da administração municipal em procurar soluções eficazes para questões ambientais e urbanísticas, garantindo uma cidade mais resiliente e preparada para enfrentar os desafios climáticos.