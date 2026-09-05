Ex-secretário permanece internado após acidente que matou esposa na TO-070

da redação

O ex-secretário de Estado da Saúde do Tocantins, Renato Jayme da Silva, de 58 anos, continua internado após sofrer um grave acidente de trânsito na manhã desta sexta-feira (4), na TO-070. A colisão aconteceu durante uma viagem da família e deixou a esposa dele morta. Renato foi socorrido e encaminhado para atendimento médico, permanecendo hospitalizado em razão dos ferimentos.

Além do ex-secretário, o acidente também deixou o filho do casal ferido. A esposa de Renato não resistiu aos ferimentos e morreu após a ocorrência. As circunstâncias da colisão deverão ser investigadas pelas autoridades para esclarecer como o acidente aconteceu.