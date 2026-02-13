FESTIVAL DE MÚSICA CRISTÃ: Palmas Capital da Fé espera reunir milhares de pessoas a partir deste sábado, 14

Na primeira noite, Juninho Cassimiro, Guilherme Sá e Jullyani Souza estão entre as atrações; evento contará com estrutura completa e acessível



Por Redação

Para garantir mais agilidade nas transições entre as apresentações, a estrutura montada conta com palco duplo, além de uma passarela que aproxima os artistas do público. Um tablado central com DJ manterá a animação durante os intervalos. O evento contará ainda com áreas cobertas, espaço para lojinhas de produtos religiosos, área gastronômica, estacionamento e toda a infraestrutura necessária para receber famílias palmenses e caravanas de outras cidades.

Começa neste sábado, 14, a partir das 19 horas, no estacionamento do Estádio Nilton Santos, o 10º Palmas Capital da Fé. O evento, com entrada totalmente gratuita, tem a expectativa de reunir milhares de pessoas ao longo das quatro noites de programação, com grandes nomes da música cristã. Realizada pela Prefeitura de Palmas, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Juventude e Esportes, a programação segue até a terça-feira, 17.

Programação

A programação do Palmas Capital da Fé foi elaborada para contemplar diferentes vertentes da música cristã. Neste sábado, 14, abrem a programação os cantores católicos Juninho Cassimiro e Guilherme Sá, seguidos por Valesca Mayssa, representante da música pentecostal, e Jullyani Souza, com estilo worship.

No domingo, 15, se apresentam a Turma do Padre Dudu, Lis Avancini, Fátima Souza e o cantor Luciano Camargo. Na segunda-feira, 16, as atrações são voltadas ao público católico, com Padre Fábio de Melo, a dupla Ramon e Rafael e William Sanfona.

Já na terça-feira, 17, o público evangélico celebra a fé cristã com Daniel e Samuel, Isadora Pompeo, Thalles Roberto e Sandro Nazireu, além dos cantores regionais Moyses Di Carvalho e Alex Santos. Em todas as noites, entre os intervalos de shows, a DJ Pescadora assume o palco e mantém o clima da festa cristã.

Espaço Infantil



Além de muita música, a estrutura montada também conta com espaço especial para as crianças. Um parque de diversões acolherá públicos de todas as idades, ampliando as opções de lazer e transformando o espaço em um ambiente ainda mais familiar.

O parque funcionará todos os dias a partir das 17 horas e seguirá aberto até o encerramento do último show de cada noite. A proposta é que o público possa chegar mais cedo, aproveitar as atrações e, depois, curtir a programação principal do evento.

Entre os brinquedos confirmados estão pula-pula, brinquedos infláveis, carrinho bate-bate e roda-gigante, além de outras opções voltadas para diferentes faixas etárias. Todos os brinquedos contarão com monitores, reforçando a segurança e a organização do espaço. A média de preço será de R$ 10 por brinquedo.

Texto: Josiane Mendes

Edição: Juliana Matos