FESTIVAL DE MÚSICA CRISTÃ: Palmas Capital da Fé espera reunir milhares de pessoas a partir deste sábado, 14

Para garantir mais agilidade nas transições entre as apresentações, a estrutura montada conta com palco duplo, além de uma passarela que aproxima os artistas do público. Um tablado central com DJ manterá a animação durante os intervalos. O evento contará ainda com áreas cobertas, espaço para lojinhas de produtos religiosos, área gastronômica, estacionamento e toda a infraestrutura necessária para receber famílias palmenses e caravanas de outras cidades.
A secretária municipal de Turismo, Juventude e Esportes, Ana Paula Setti Nogueira, destaca que o Palmas Capital da Fé consolida-se como um dos maiores eventos cristãos da região Norte. “É um evento que fortalece a fé, promove a união das famílias e também movimenta a economia local. Pensamos em uma estrutura acolhedora, segura e organizada para que todos possam vivenciar momentos de louvor, adoração e comunhão”, afirmou.
No domingo, 15, se apresentam a Turma do Padre Dudu, Lis Avancini, Fátima Souza e o cantor Luciano Camargo. Na segunda-feira, 16, as atrações são voltadas ao público católico, com Padre Fábio de Melo, a dupla Ramon e Rafael e William Sanfona.
Já na terça-feira, 17, o público evangélico celebra a fé cristã com Daniel e Samuel, Isadora Pompeo, Thalles Roberto e Sandro Nazireu, além dos cantores regionais Moyses Di Carvalho e Alex Santos. Em todas as noites, entre os intervalos de shows, a DJ Pescadora assume o palco e mantém o clima da festa cristã.
Espaço Infantil
Além de muita música, a estrutura montada também conta com espaço especial para as crianças. Um parque de diversões acolherá públicos de todas as idades, ampliando as opções de lazer e transformando o espaço em um ambiente ainda mais familiar.
O parque funcionará todos os dias a partir das 17 horas e seguirá aberto até o encerramento do último show de cada noite. A proposta é que o público possa chegar mais cedo, aproveitar as atrações e, depois, curtir a programação principal do evento.
Entre os brinquedos confirmados estão pula-pula, brinquedos infláveis, carrinho bate-bate e roda-gigante, além de outras opções voltadas para diferentes faixas etárias. Todos os brinquedos contarão com monitores, reforçando a segurança e a organização do espaço. A média de preço será de R$ 10 por brinquedo.
Texto: Josiane Mendes
Edição: Juliana Matos