Frota renovada com ônibus zero km, melhora e humaniza o transporte público de Palmas

No início de seu mandato, o prefeito Eduardo Siqueira realizou uma significativa melhoria no transporte público de Palmas. Em uma cerimônia realizada nesta terça-feira, dia 6, foram entregues 154 ônibus e 10 vans novos, todos equipados com Wi-Fi, entradas USB para carregamento de celulares, câmeras internas para monitoramento e acessibilidade total para usuários com deficiência ou mobilidade reduzida. A frota, totalmente climatizada, foi projetada para oferecer conforto e atendimento de qualidade, especialmente em face das elevadas temperaturas da cidade.

Por Wesley Silas

A partir de quarta-feira, dia 7 de maio, a população de Palmas poderá usufruir de gratuidade nas tarifas para facilitar a transição para a nova frota. Essa gratuidade estará disponível até o dia 11 de maio, e os usuários terão até o dia 12 para transferir seus créditos para um cartão novo.

A aquisição dos veículos foi possível por meio de um contrato emergencial entre a Prefeitura de Palmas e a empresa Sancetur Santa Cecília Turismo Ltda. Este investimento representa um avanço significativo na qualidade dos serviços de transporte da cidade.

Com satisfação, o prefeito Eduardo Siqueira Campos mencionou que Palmas se destaca como a única capital no Brasil a contar com uma frota de ônibus completamente nova e zero quilômetro.