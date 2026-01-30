Governadores debatem construção da ponte Filadélfia-Carolina em Assembleia Geral

da redação

A Assembleia Geral dos Governadores da Amazônia Legal, que reuniu os chefes do Executivo dos nove estados que integram o Consórcio, tornou-se o palco de um avanço significativo para a infraestrutura regional. Além de fortalecer pautas de desenvolvimento sustentável, o encontro deu destaque ao projeto da ponte entre Filadélfia (TO) e Carolina (MA), obra considerada vital para a mobilidade e o escoamento da produção entre o Tocantins e o Maranhão.

Mobilidade e Estratégia Regional

Atualmente, a travessia entre as duas cidades é realizada por balsas, o que limita o fluxo de cargas e passageiros. A construção da ponte é vista pelos gestores como um divisor de águas para a economia do Norte e Nordeste. Durante os debates, o governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, reforçou que a estrutura não é apenas uma obra física, mas um instrumento de integração interestadual que fortalecerá o agronegócio e o turismo regional.

Fortalecimento do Consórcio

A ocasião também marcou a eleição da nova presidência do Consórcio da Amazônia Legal. O governador Wanderlei Barbosa parabenizou o governador do Maranhão, Carlos Brandão, eleito para conduzir o grupo, e ressaltou que a competência institucional é o caminho para destravar projetos de grande porte como o da ponte.