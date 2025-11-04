Gurupi 67 anos: Hackathon de Inovação estimula pequenos negócios em Gurupi

Evento, realizado pelo Sebrae Tocantins, oferece um total de R$ 30 mil em prêmios distribuídos entre as três primeiras colocações

Por Redação

Em comemoração ao aniversário de Gurupi e como uma ação estratégica do projeto Cidade Empreendedora, o Sebrae Tocantins realiza nos dias 7, 8 e 9 de novembro, o Hackathon de Inovação. A ação tem o objetivo de fortalecer os pequenos negócios do município e compartilhar soluções empreendedoras, por meio de um ambiente de desenvolvimento colaborativo e dinâmico.

https://gurupimaistech.gurupi. to.gov.br/ . Com direito à premiação, a iniciativa integra estudantes de graduação e pós-graduação, empreendedores e especialistas, que têm o objetivo de gerar soluções às demandas locais e setoriais das comunidades. O 1º lugar ganha 15 mil reais, o 2º lugar 10 mil reais e o 3º lugar 5 mil reais. As inscrições, que são gratuitas, podem ser feitas pelo link:

Segundo a gerente do Sebrae, Paula Alencar, o evento pretende fomentar a inovação e transformar ideias em projetos que impactam diretamente na economia local.

A gestora explica ainda que o movimento amplia a capacidade local de gerar soluções estratégicas. Em sua visão, a iniciativa fortalece a competitividade regional e estimula a inovação como eixo de desenvolvimento econômico e social. “Mais do que um desafio tecnológico, o Hackathon de Inovação representa um movimento de transformação em Gurupi, porque incentiva o pensamento criativo e o desenvolvimento de soluções que promovem o crescimento socioeconômico regional.”, pontua.

(Assessoria de Imprensa do Sebrae Tocantins)