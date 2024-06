Gurupi celebra amor e união com o Casamento Comunitário de 100 casais

Por Redação

Na noite deste sábado, dia 15, um emocionante evento marcou a vida de 100 casais que oficializaram suas uniões em mais uma edição do Casamento Comunitário, uma iniciativa promovida pela Prefeitura de Gurupi, através da Secretaria Municipal da Mulher e Cidadania, em parceria com o Cartório de Registro Civil. A bela cerimônia ocorreu no Palaciu’s Real e contou com todos os elementos de um casamento dos sonhos.

Para tornar a ocasião verdadeiramente especial, a Prefeitura organizou um culto ecumênico, presidido pelo pastor Adolfo Maciel, e a oficialização dos matrimônios foi realizada pelo juiz de paz, Rofê Pereira Virgulino. A celebração foi ainda mais mágica com a presença do cantor regional Wpresley Jorge, que trouxe animação aos casais e convidados com um show encantador, seguido de um jantar especial.

A prefeita Josi Nunes, visivelmente emocionada, destacou a alegria de realizar mais uma edição do Casamento Comunitário.



“Estou feliz por mais um Casamento Comunitário em nossa gestão. Este é o terceiro que realizamos, sempre com muito amor, organização e diálogo com os casais. Oferecemos um benefício financeiro para quem não tem condição de arcar com as despesas de um casamento. A Prefeitura, através da nossa Secretaria da Mulher e Cidadania, prepara tudo com esmero para que seja um momento inesquecível,” declarou a prefeita.

Cristina Donato, secretária Municipal da Mulher e Cidadania, ressaltou o compromisso humanizado da gestão Josi Nunes.

“É uma garantia dos direitos do cidadão, especialmente para casais de baixa renda que não podem pagar um casamento civil. Hoje, estamos realizando o sonho de 100 casais que já viviam juntos e queriam oficializar sua união. Nossa gestão é sobre cuidar de pessoas, garantir seus direitos e mostrar que eles são importantes para nós,” afirmou Cristina.

Sonhos Realizados

Entre os casais celebrados, Suneires Sena Cabral, que se casou com Adriel Cardoso dos Santos após um ano e meio de relacionamento, expressou sua gratidão: “Foi uma benção de Deus, algo muito importante para nós. Não pensávamos em casar tão cedo, e essa oportunidade veio na hora certa. Ter uma festa maravilhosa sem custo algum é muito gratificante,” comentou Suneires.

Dayllane Araújo, que oficializou sua união com Matheus Rodrigues dos Santos após dois anos e seis meses juntos, também compartilhou sua alegria: “Para nós, foi a realização de um sonho. Quando decidimos casar, não tínhamos condições de pagar um casamento. Esta oportunidade foi uma benção divina, uma sensação inexplicável. Agradecemos muito por este momento especial,” disse Dayllane.

Outro casal, Nailson Lima e Cristiely Pereira, também celebrou a ocasião: “É uma honra casar neste casamento comunitário. Economizamos uma quantia significativa e realizamos o sonho de um casamento bem organizado como este. Só temos a agradecer e parabenizar pela maravilhosa festa,” afirmou Nailson.

Presenças Ilustres

A solenidade contou com a presença de personalidades importantes, incluindo os vereadores Colemar da Saborelle, Ivanilson Marinho, Jair do Povo, Davi Abrantes e Matheus Monteiro, além de diversos secretários municipais, que prestigiaram esse evento inesquecível para a comunidade de Gurupi.