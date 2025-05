Gurupi dá início à XI Pré-Conferência Municipal de Assistência Social

Por Redação

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) e o Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) deram início à XI Pré-Conferência Municipal de Assistência Social de Gurupi. A primeira etapa do evento foi realizada no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Alice Barbosa, na última sexta-feira, 25.

Com o tema “20 anos do SUAS: construção, proteção social e resistência”, a pré-conferência tem como objetivo ampliar a participação popular, envolvendo usuários dos serviços, representantes de entidades, trabalhadores da política de assistência social, Organizações da Sociedade Civil e conselheiros do CMAS. A iniciativa visa fortalecer o debate em torno das políticas públicas da área e construir propostas que serão levadas para a Conferência Municipal de Assistência Social.

A secretária municipal de Assistência Social, Rayane Nascimento, destacou a importância do evento para a construção coletiva das políticas públicas. “As pré-conferências são momentos fundamentais para ouvirmos aqueles que fazem parte da política de assistência social no dia a dia. É a partir desse diálogo que conseguimos fortalecer o SUAS em Gurupi e garantir uma proteção social mais justa e inclusiva para todos”, afirmou.

As pré-conferências serão realizadas em diversas regiões da cidade, buscando assegurar a participação ampla da população e a representatividade nos debates que definirão os rumos da assistência social no município.