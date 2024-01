Gurupi: Maquinista do trem tentou afugentar animais para evitar acidente que provocou a morte de 14 bovinos na ferrovia

Por Wesley Silas

O acidente aconteceu na segunda-feira, 08, quando uma locomotiva da linha férrea da Norte Sul atropelou, aproximadamente, 14 bovinos (bois e vacas) que estavam nos trilhos. Ao Portal Atitude, a VLI lamentou o ocorrido e informou que o maquinista foi surpreendido pelos animais na linha do trem e que acionou freios de emergência e sinais sonoros na tentativa de afugentar os animais, mas que o choque foi inevitável.

Confira a íntegra da nota:

A VLI confirma que registrou, no último dia 8, um atropelamento de animais no trecho próximo ao povoado do Trevo da Praia, no município de Gurupi (TO). A companhia lamenta o ocorrido e esclarece que o maquinista foi surpreendido pelos animais na linha do trem e que acionou freios de emergência e sinais sonoros, em conformidade com o Regulamento de Operações Ferroviárias, na tentativa de afugentar os animais, mas o choque foi inevitável. A companhia esclarece que o trecho em questão é administrado por outra operadora ferroviária, a quem a VLI deu ciência da ocorrência.