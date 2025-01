Gurupi passa a ter placas de alerta contra alagamentos em pontos críticos da cidade

Por Redação

A Prefeitura de Gurupi instalou na manhã desta terça-feira, 14, placas informativas alertando a população sobre os riscos de alagamentos em áreas críticas da cidade durante períodos de fortes chuvas. A iniciativa é uma medida preventiva para minimizar os impactos dos alagamentos e proteger os cidadãos que trafegam por essas regiões.

Servidores das Secretarias de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Defesa Civil, da Agência Municipal de Trânsito e Transportes (AMTT) e da Agência Gurupiense de Desenvolvimento (AGD) participaram da ação. Ao longo da manhã, cinco pontos já receberam a sinalização:

Avenida Beira Rio, no cruzamento com a Rua M e a Via da Integração Governador Siqueira Campos (Setor Waldir Lins 2); Rotatória do viaduto central da BR-153, que liga à Via da Integração; Avenida Ceará, no cruzamento com a Avenida Beira Rio (Centro); Rotatória da Avenida Amapá, no cruzamento com a Avenida Beira Rio no Parque Mutuca 2 (Setor União 5); Rua 12, na travessia do córrego Pouso do Meio, entre os bairros Jardim Tocantins, Jardim da Luz e Residencial São José.

A sinalização continuará nos próximos dias, ampliando a cobertura em outras áreas vulneráveis.

O secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Wilson de Souza, destacou que a ação é essencial para garantir a segurança da população.

“Essa medida é preventiva e visa alertar motoristas, motociclistas e pedestres para evitarem circular por essas vias durante chuvas intensas, minimizando os riscos de acidentes e danos. Pedimos que a população esteja atenta às sinalizações e siga as orientações das autoridades,” reforçou.

Força-tarefa para mitigar impactos

Desde o último dia 06, a Prefeitura de Gurupi atua com uma força-tarefa para minimizar os danos causados pelas chuvas intensas na cidade. A ação envolve a Defesa Civil Municipal e as Secretarias de Infraestrutura, Assistência Social, Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, além da AMTT e da AGD.

Entre as medidas já realizadas estão a limpeza de vias e bueiros, construção de muretas e quebra-molas em pontos estratégicos para reduzir o fluxo de água e desviar o volume da enxurrada. A Defesa Civil também acompanha diariamente as áreas mais afetadas, emitindo alertas sobre novas chuvas nas redes sociais da Prefeitura e prestando suporte às famílias em situação de vulnerabilidade.

Contatos

Em casos de emergência, a população pode entrar em contato com o Corpo de Bombeiros pelo 193 ou com a Defesa Civil pelo telefone: (63) 3301-4380.