Gurupi: Veículos abandonados em calçadas poderão ser recolhidos pela Prefeitura

Por Redação

A Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, dá início nesta quarta-feira, 07, a uma ação de conscientização voltada à retirada de veículos abandonados em calçadas da cidade. A iniciativa busca promover segurança, acessibilidade e a melhoria do aspecto visual urbano.

Segundo o secretário Eremilson Leite, o trabalho começa com uma abordagem administrativa por parte da Diretoria de Posturas, sem gerar custos imediatos ao infrator. “Neste primeiro momento, a equipe fará orientações e notificações. Após isso, o proprietário terá um prazo de 48 horas para remover voluntariamente o veículo do local”, explicou.

Caso o veículo não seja retirado dentro do prazo estabelecido, a Prefeitura, por meio da Agência Municipal de Trânsito e Transportes (AMTT), realizará a remoção. O automóvel será levado para o pátio de apreensões, e o proprietário passará a arcar com custos como guincho e diárias.

A ação está amparada pelo Código de Posturas do Município e tem como objetivo garantir a livre circulação dos pedestres, especialmente de pessoas com mobilidade reduzida, além de contribuir com a organização e estética da cidade. “As calçadas fazem parte do passeio público e devem estar desocupadas. Essa é uma ação que beneficia toda a população”, reforçou Eremilson.