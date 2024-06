Com articulação de Fortes, Gurupi já recebeu 10 milhões em emendas federais e estaduais

Da redação

Emendas parlamentares que ultrapassam os R$ 10 milhões, destinadas a melhorias em Gurupi, permanecem sem aplicação, gerando indignação e preocupação entre os moradores. Os recursos, frutos da articulação do deputado e pré-candidato a prefeito Eduardo Fortes com o Senado e a bancada federal, incluem R$ 4 milhões para a nova sede do SAMU e R$ 2 milhões para a revitalização do Parque Mutuca.

Eduardo Fortes, responsável pela articulação das emendas, denunciou a inércia da administração municipal. “Os recursos foram pagos e o senador Irajá pediu celeridade à equipe da prefeita Josi Nunes para executar as emendas antes de abril, devido ao período de vedação eleitoral que começa seis de outubro. Até agora, nada foi feito,” afirmou Fortes.

UPA veterinária

Além disso, por articulação de Fortes, Gurupi terá a primeira UPA veterinária do Estado, com emendas no valor de R$ 650 mil do senador Eduardo Gomes, R$ 450 mil do deputado federal Ricardo Ayres e R$ 350 mil do deputado federal Alexandre Guimarães. Todo esse montante já está com a UFT para a construção da UPA, no próximo mês.

Emendas próprias

Além disso, o deputado também destinou emendas no valor de R$ 270 mil, para o Sindicato Rural de Gurupi, R$ 600 mil para o Parque Ecológico da UFT, R$ 50 mil para o combate ao calazar, R$ 200 mil para o aniversário de Gurupi e R$ 100 mil para a Copa do Craque, além de R$ 100 mil para cirurgias de catarata e pterígio.

SAMU

A nova sede do SAMU é vital para a eficiência dos serviços de emergência, enquanto a revitalização do Parque Mutuca e os investimentos na área de lazer são fundamentais para o bem-estar e qualidade de vida dos moradores.

Falta de ação

A falta de ação da administração municipal levanta questões sobre a gestão e utilização dos recursos públicos. Eduardo Fortes e a comunidade exigem respostas e ações imediatas para que Gurupi possa usufruir dos benefícios das emendas parlamentares.