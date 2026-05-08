Em Gurupi, Governador Wanderlei Barbosa e Deputado Eduardo Fortes assinam ordem de serviço do projeto para ligar PAIG à TO-365

Por Wesley Silas

O governador Wanderlei Barbosa assina, neste sábado, 9, a ordem de serviço do projeto para a pavimentação do trecho que interliga o Parque Agroindustrial de Gurupi ao entroncamento da rodovia TO-365, conhecido como “Pé de Galinha”. A obra visa completar a infraestrutura logística da região, atendendo a demandas de produtores rurais e da população local para facilitar o escoamento da produção e o tráfego entre o distrito industrial e as áreas rurais.

Detalhes da obra e logística

A intervenção foca na extensão que restava ser pavimentada no Distrito Industrial de Gurupi até a interseção com a rodovia estadual. Segundo o deputado estadual Eduardo Fortes, a visita do chefe do Executivo também servirá para a vistoria técnica das obras já concluídas na TO-365.

O evento contará com uma programação organizada pelo parlamentar, incluindo atividades culturais e apresentações musicais para marcar o início dos trabalhos de infraestrutura.

Potencial econômico e agrícola

A região do Trevo da Praia consolidou-se como um polo de expansão do agronegócio no Tocantins. Com índices pluviométricos favoráveis — média de 1.800 milímetros anuais — o local permite o regime de safra e safrinha, especialmente para o cultivo de soja e milho.

O desenvolvimento da pecuária e a chegada de novos investidores têm impulsionado a modernização tecnológica no campo, resultando no aumento da geração de empregos e na arrecadação de divisas para o município de Gurupi.

Histórico e turismo

Além do viés produtivo, a TO-365 é o principal acesso a pontos turísticos históricos da região. O fluxo de visitantes, que teve início na década de 1990 com a Praia do Jacaré, deslocou-se posteriormente para a Praia do Croá. A infraestrutura viária da área passou por adequações topográficas e reformas estruturais ainda na gestão do ex-prefeito Jacinto Nunes, estabelecendo a base para o trânsito que agora recebe o reforço da pavimentação asfáltica.

Infraestrutura logística

A pavimentação do trecho no Distrito Industrial reflete uma tentativa de alinhar a infraestrutura logística ao crescimento acelerado do setor produtivo no sul do estado. Politicamente, a presença do Governador em um evento articulado por parlamentares da base destaca a priorização de investimentos em zonas de alta produtividade agrícola. Embora a obra tenha um impacto direto na redução de custos de transporte, a consolidação desse corredor logístico impõe ao Estado o desafio de manter a manutenção contínua das vias, dado o aumento previsto no tráfego de carga pesada que acompanha a expansão da fronteira agrícola.