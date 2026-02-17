“Festa boa é festa segura”: Polícia Militar afirma que Gurupi encerra Carnaval 2026 com saldo positivo na segurança pública

Por Redação

Depois de quatro noites de muita animação, música e participação popular, o Carnaval de Gurupi 2026 também ficou marcado pelo forte esquema de segurança. Com planejamento integrado e apoio da Prefeitura de Gurupi, a Polícia Militar garantiu que os foliões pudessem aproveitar a festa com tranquilidade dentro e fora do circuito. O balanço foi apresentado pelo 1º Tenente da Polícia Militar, Adair Aquino.

Segundo o militar, a estrutura organizada do evento foi essencial para o resultado positivo. A montagem adequada do espaço, iluminação reforçada e sistema de monitoramento facilitaram a atuação policial e aumentaram a sensação de segurança da população.

“A Polícia Militar trouxe parte do monitoramento diretamente do quartel para o circuito, com câmeras e monitores. A distribuição da praça de alimentação, dos banheiros químicos, dos camarotes e das salas dos órgãos também foi bem planejada. A limpeza no entorno do circuito, com retirada do mato, facilitou o patrulhamento motorizado. O início e o fim do percurso ficaram bem delimitados e os pontos elevados de observação foram posicionados. Assim conseguimos manter o policiamento organizado e proporcionar segurança pública ao carnaval”, explicou o tenente.

O resultado foi um evento sem ocorrências graves. Conforme Adair Aquino, a festa se consolidou como um carnaval familiar, seguro e bem estruturado. “Foi realmente um carnaval da família, com segurança dentro e fora do circuito”, destacou.

Segurança Fora do Circuito

A Polícia Militar manteve o policiamento nos bairros e nas ruas da cidade durante todos os dias de folia, com foco principalmente na prevenção de furtos em residências, já que muitas famílias viajam ou permanecem fora de casa durante a programação.

“O planejamento não foi direcionado apenas ao circuito. O policiamento continuou nos bairros, com patrulhamento preventivo. Nosso comandante-geral, coronel Márcio Barbosa, enviou reforço com unidades especializadas e, junto com o comando regional e do 4º batalhão, organizamos a operação para que nenhuma cidade da região ficasse sem policiamento e Gurupi tivesse segurança tanto no evento quanto no perímetro urbano”, afirmou.

Além do efetivo do 4º Batalhão da PM, o esquema contou com apoio das unidades especializadas do Estado, como o Batalhão de Operações Especiais (BOPE), o Grupo de Operações com Cães (GOC) e o Grupamento Aéreo da Polícia Militar do Tocantins (GRAER).

Gestão municipal comemora sucesso da operação

A prefeita de Gurupi, Josi Nunes, comemorou o resultado do planejamento integrado e destacou que a segurança foi tratada como prioridade desde a organização da festa. “Nosso objetivo sempre foi garantir que as famílias pudessem aproveitar o Carnaval com tranquilidade. Trabalhamos em parceria com as forças de segurança, oferecendo estrutura, iluminação, organização do circuito e suporte necessário para a atuação da Polícia Militar. O resultado mostra que é possível realizar uma grande festa com responsabilidade. Gurupi mais uma vez prova que festa boa é festa segura”, afirmou a prefeita.

A secretária municipal de Cultura e Turismo, Liliane Pagliarini, também ressaltou a importância da união entre município e forças de segurança e lembrou que, além do policiamento, a Prefeitura reforçou o atendimento com equipe privada especializada. “Recebemos um apoio fundamental da Polícia Militar e de todas as forças de segurança. Além disso, a Prefeitura contratou segurança especializada para ampliar o atendimento no circuito, garantindo mais organização e prevenção. Foi um trabalho conjunto que trouxe tranquilidade para os foliões e para as famílias. Ficamos muito felizes com o resultado e com a participação da população”, destacou.

Proteção às mulheres e trabalho preventivo

Outro destaque foi a atuação da Patrulha Maria da Penha, que trabalhou integrada à Secretaria Municipal da Mulher e Cidadania na sala “Não é Não”, com apoio da Polícia Civil, Judiciário, Ministério Público, Conselho Tutelar e demais órgãos da rede de proteção.

A equipe realizou ações de orientação e acompanhamento das mulheres e, conforme o balanço, não houve registro de importunação sexual nem outros crimes contra mulheres durante o evento.

“A Patrulha fiscaliza medidas protetivas e acompanha vítimas cadastradas no sistema, mas também atua na conscientização. Esse trabalho em rede tem dado resultado e percebemos que não houve esse tipo de ocorrência durante o Carnaval”, ressaltou o tenente.

Integração das forças de segurança

O Militar também destacou o apoio do Corpo de Bombeiros e demais forças de segurança que atuaram direta e indiretamente no evento. Para a Polícia Militar, o planejamento e a dedicação do efetivo foram determinantes para o resultado. O Tenente ainda comentou a importância do apoio da segurança privada contratada pela Prefeitura e também a dos blocos carnavalescos. “Agradecemos esse apoio essencial”.

“Finalizamos o Carnaval com saldo positivo. Quando planejamos uma operação, nossa maior preocupação é prevenir crimes. Encerrar quatro noites com tranquilidade é muito gratificante para nós, como policiais, saber que colaboramos para a segurança da população”, concluiu Adair Aquino.