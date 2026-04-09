Parceria Josi Nunes-Dorinha Seabra: Nova Rodoviária de Gurupi toma forma com R$ 13 milhões em investimentos

Na segunda-feira, 6 de abril, a prefeita Josi Nunes visitou o canteiro de obras no entroncamento da Avenida Goiás com a BR-153. Ela destacou o envolvimento de mais de 30 trabalhadores, prioritariamente gurupienses, o que impulsiona a renda familiar e o desenvolvimento local. “Essa estrutura atende uma demanda histórica da terceira maior cidade do Tocantins”, afirmou Nunes, creditando o avanço à articulação com a bancada federal.

O terminal, com 3.500 m² de área construída, facilita o fluxo de passageiros e veículos em localização estratégica. A Via Perimetral Sul, em construção pelo município com parcerias em busca junto à bancada federal e ao Governo Estadual, oferece alternativa viária segura ao retirar caminhões pesados do centro urbano. Essas ações integram um pacote de melhorias na infraestrutura, como a iluminação na BR-242, que promove segurança e mobilidade em trechos críticos. A parceria entre Nunes e Dorinha Seabra coloca a prefeita em destaque no cenário estadual, pela capacidade de atrair recursos federais com uma liderança humilde e focada em retornos concretos à população.