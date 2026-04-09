Parceria Josi Nunes-Dorinha Seabra: Nova Rodoviária de Gurupi toma forma com R$ 13 milhões em investimentos

Por Wesley Silas
A construção da nova rodoviária municipal avança com eficiência, alcançando a concretagem da laje do primeiro piso e serviços de reboco. Simultaneamente, a prefeitura implanta iluminação pública na BR-242, de Praça do Sol até a Subestação de Furnas, e executa a Via Perimetral Sul, que interliga as BR-153 e BR-242 para desviar o tráfego pesado das vias centrais. O investimento de R$ 13 milhões na rodoviária, viabilizado por emenda da senadora Professora Dorinha Seabra Rezende e contrapartida municipal, gera empregos locais e melhora o acesso na entrada Sul da cidade.
Colaboração estratégica moderniza Infraestrutura Urbana
Na segunda-feira, 6 de abril, a prefeita Josi Nunes visitou o canteiro de obras no entroncamento da Avenida Goiás com a BR-153. Ela destacou o envolvimento de mais de 30 trabalhadores, prioritariamente gurupienses, o que impulsiona a renda familiar e o desenvolvimento local. “Essa estrutura atende uma demanda histórica da terceira maior cidade do Tocantins”, afirmou Nunes, creditando o avanço à articulação com a bancada federal.
O terminal, com 3.500 m² de área construída, facilita o fluxo de passageiros e veículos em localização estratégica. A Via Perimetral Sul, em construção pelo município com parcerias em busca junto à bancada federal e ao Governo Estadual, oferece alternativa viária segura ao retirar caminhões pesados do centro urbano. Essas ações integram um pacote de melhorias na infraestrutura, como a iluminação na BR-242, que promove segurança e mobilidade em trechos críticos. A parceria entre Nunes e Dorinha Seabra coloca a prefeita em destaque no cenário estadual, pela capacidade de atrair recursos federais com uma liderança humilde e focada em retornos concretos à população.
Em conclusão, os avanços na rodoviária, iluminação da BR-242 e Via Perimetral Sul exemplificam uma gestão focada em resultados palpáveis, mas questiona-se a sustentabilidade desses investimentos ante desafios como manutenção de longo prazo e integração com modais de transporte alternativos, essenciais para evitar obsolescência em um município em expansão.
Fonte: Fernando Vieira – Secom Gurupi
Fotos: Rafael Rafiusk – Secom Gurupi